讓本土市場成自主技術根據地

中評社北京6月9日電／過去幾十年，中國發展核心技術形成了以市場換技術和市場帶技術為主要特點的兩條道路。所謂市場換技術，就是通過合資等方式向國外企業開放中國市場，希望在合資過程中獲得次一級的先進技術，通過消化吸收，最終形成中國獨立自主的研發能力，中國汽車產業是市場換技術道路的典型代表。



環球時報發表科技金融觀察家鐵流文章表示，所謂市場帶技術，就是充分發揮中國體制優勢和市場優勢，充分利用本土市場，通過體制內市場引導，形成技術能力，帶動技術進步，再參與國外市場競爭。中國航天產業是市場帶技術道路的典型代表。



事實證明，在汽車等產業的整體技術提升方面，以市場換技術的模式有歷史成績，但在發展核心技術方面，這條路沒有取得預期效果。尤其就芯片這個行業來說，走市場帶技術之路更有利於中國發展和掌握核心技術。



文章分析，我們可以在以下三個方面推進市場帶技術。



首先是政府部門訂單。政府部門是自主技術的最佳孵化池。可以考慮在政策上加大力度引導、迅速推進國產芯片在政府部門的應用，在當下已經有自主芯片成功規模化試點先例的情況下，應快速加大應用比例，快速形成替代。



其次是在關鍵行業市場建立根據地。石油、電力、交通、金融、電信等一些關鍵行業事關國家命脈，因而必須實現國產化替代。同時這些行業應用軟硬件關聯度高，軟件生態相對於民用場景要簡單很多，比較適合國產芯片進行替代。因此，可以在石油、電力、交通、金融、電信等一些關鍵行業形成規模化應用，建立“根據地”，實現正向循環。



最後是在商業市場循序漸進形成替代。由於商業市場對芯片的價格、性能、功耗等參數非常敏感，在國產芯片和國外芯片有差距的情況下，盲目推進國產化替代有可能適得其反。宜採用循序漸進的方式，一塊領域一塊領域地爭取。比如鼓勵民間商業公司採用國產芯片，對於採購比例和規模較大的公司，可予以一定政策優惠，比如減稅。以實際商業利益鼓勵商業公司去採用國產芯片。



文章認為，對中國企業來說，美國一意孤行的“脫鈎”是挑戰，但也包含化危為機的機會。一方面，中國IT整機產業會比較難受;另一方面，也會使這些企業對美國供應商多一手準備，並有目的性地扶持本土芯片供應商。同時，國家將投入更多資源用於自主研發，那些鼓吹“造不如買”的聲音也會失去市場。



中國是全球最大電子消費市場，這是我們發展自主技術的信心所在。以市場帶技術的方式發展本土芯片產業，誠然無法一蹴而就。但只要持之以恒，一定能打贏這場持久戰。



