歐洲經濟與一體化的喜與悲

中評社北京6月9日電／1991年12月，歐盟的前身歐洲共同體通過了《馬斯特裡赫特條約》。1993年11月1日，《馬斯特裡赫特條約》正式生效，歐盟正式誕生。



從歷史角度看，歐洲大陸在經歷了長時間的動亂與分裂後，更加向往和平與團結，歐盟便在這樣的歷史大背景下應運而生；從時間角度看，歐盟還很年輕，還處在一個不斷成長的過程之中。而歐元的誕生，則標誌著歐洲進一步的團結與一體化。最初，僅有11個國家使用歐元，而現在歐元區的規模已經進一步擴大至19個國家。



2019年，歐元迎來了自己20歲的生日，而這一年也是歐盟、歐元區以及歐元面臨困境的一年。歐元區經濟疲軟、歐債危機所留下的“後遺症”以及歐洲民粹主義的崛起，種種事件的發生，進一步突出了歐洲財政政策與貨幣政策之間制度性的矛盾與分歧，歐洲經濟制度的改革已需提上日程。



歐洲經濟大傷元氣



相比美國經濟的快速增長，歐盟以及歐元區的經濟增速可謂是相形見絀。在經歷了2017年的樂觀增長後，2018年歐元區經濟重回低增長區間，作為歐洲經濟“龍頭”的德國，其經濟增長也出現下滑趨勢，整體經濟的持續疲軟令市場對於歐元區以及歐洲的經濟前景倍感擔憂。



2018年第三季度，經季節調整後歐元區GDP增速環比增長0.1%。到同年第四季度，歐元區GDP增速環比增長小幅回升至0.2%，但仍然處於較低的增長水平。而歐盟統計局5月15日公布的數據顯示，歐元區2019年第一季度季環比初值為0.4%，同比初值為1.2%，與2018年第四季度同比增速持平。



單從歐元區2019年第一季度的經濟增速來看，歐元區整體的經濟表現似乎並沒有那麼慘淡，但相比同期美國3.1%的GDP同比增速，歐元區經濟缺乏動能則是不爭的事實。並且歐元區三大經濟體：德國、法國以及意大利，三國的經濟增長前景均不甚樂觀。



國際貨幣基金組織（IMF）在今年4月發布的《世界經濟展望》中，將歐元區2019年經濟增長預期下調0.3個百分點，至1.3%。而德國、法國以及意大利的2019年經濟增速預期也遭遇不同程度的下調。德國和意大利下調幅度最大，分別下調0.5個百分點至0.8%和0.1%。



值得注意的是，一直以來作為拉動歐洲經濟的”龍頭“，德國經濟在2018年末已顯露出疲態。進入2019年，德國經濟或將面臨“失速”的風險。德國2019年第一季度季調GDP同比增長初值僅為0.7%，低於預期水平。稍早前，德國經濟部大幅下調2019年德國GDP增速預期至0.5%，僅是今年1月時1%的預測值的一半。



此外，德國製造業出現明顯下滑。數據顯示，德國3月製造業採購經理人指數（PMI）終值為44.1，創下2012年7月以來新低。儘管德國4月製造業PMI的初值小幅上升至44.5，但仍處於50枯榮線下方，德國製造業的前景依然令人擔憂。



與此同時，外部貿易環境的惡化也對德國以及歐元區的經濟表現造成拖累。美國實施的貿易保護主義以及與歐盟之間的貿易衝突成為歐洲經濟不得不面對的重大風險。2018年，美國宣布對歐盟實施高額的鋼鐵和鋁進口關稅，引發歐盟的反制。隨後歐盟委員會主席容克與美國總統特朗普達成暫時“停火”協議，進行貿易談判。然而，截至目前，美國與歐盟的貿易談判仍處於初級階段。儘管特朗普政府已經推遲了做出來自歐盟的汽車及零配件加征高額關稅決定的時間，但美國依然手握著汽車關稅這一武器。若談判進程推進緩慢甚至破裂，美國仍有可能立刻揮下關稅“大棒”。



正因如此，歐洲央行從去年起就已多次在貨幣政策會議上強調了貿易保護主義對歐元區經濟發展前景帶來的威脅。面對歐元區經濟的內憂外患以及顯著的經濟下行風險，歐洲央行在2018年12月結束大規模資產購買計劃後，在今年3月的貨幣政策會議上突然轉“鴿”，調整了利率的前瞻指引，表示“預計至少到2019年年底將維持當前的利率水平不變”，歐洲央行的首次加息時間或將漸行漸遠。與此同時，歐洲央行宣布將推出新的一系列季度定向長期再融資操作(TLTRO-III)，寬鬆刺激政策再現。



然而，屋漏偏逢連夜雨。歐盟以及歐元區內部的政治風險和亂局，令本就疲弱的經濟雪上加霜。民粹主義之火在歐洲內部重燃，疑歐情緒的上升以及內部成員國利益的分化，令歐洲一體化遭遇顯著的衝擊與威脅。

