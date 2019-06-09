中宣部等開展“最美退役軍人”學習宣傳活動

中評社北京6月9日電／為深入貫徹落實習近平總書記關於退役軍人工作的重要指示精神，中央宣傳部、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部近日聯合印發《關於開展2019年度“最美退役軍人”學習宣傳活動的通知》，部署在全社會廣泛開展“最美退役軍人”學習宣傳活動。



通知強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以慶祝中華人民共和國成立70周年為契機，大力弘揚愛國主義精神，大力弘揚社會主義核心價值觀，遴選優秀退役軍人典型，宣傳先進事跡，樹立精神標杆，引導廣大退役軍人增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺珍惜榮譽、永葆本色，服務黨和人民，在全社會營造共慶祖國華誕、共享偉大榮光、共鑄復興偉業的濃厚氛圍。



通知明確，要廣泛開展群眾性推薦遴選，推出一批優秀退役軍人典型；開展媒體報道、宣講報告、座談交流、文藝創作等，講好退役軍人故事；開展形式多樣的主題實踐，打造“最美退役軍人”車間、班組、工作室、校外輔導員等品牌，把榜樣的力量轉化為廣大退役軍人投身國家建設發展的實際行動。



通知要求，各地區各有關部門要堅持正確政治方向，充分認識開展學習宣傳活動的重要意義，精心策劃、統籌推進，加強協調、形成合力，共同把活動抓出聲勢、抓出質量。加強思想引領，深入挖掘“最美退役軍人”所承載的時代價值，用豐滿的人物形象、動人的人物故事、崇高的人物品格，鮮明彰顯新時代“最美退役軍人”愛國奮鬥奉獻的價值追求。創新方式方法，緊貼退役軍人工作實際，增強群眾參與度，擴大傳播覆蓋面，做大做強正面宣傳，在全社會大力營造尊崇軍人、崇尚先進的良好風尚。



按照通知部署，今年年底，中央宣傳部、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部將集中宣傳發布本年度“最美退役軍人”先進事跡。



來源：新華網