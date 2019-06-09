科技股成火車頭　美股三大指數齊揚升

中評社香港6月9日電／美國最新就業數據遜預期，反映經濟可能轉差，聯儲局提早減息之說更高唱入雲，加上墨西哥有望避免遭美國加徵關稅，推動華爾街繼續造好。主要科技股抽升，帶動美股三大指數周五高收，其中杜指升263.28點或1.02%，收報25983.94；全周計升4.7%，創自去年11月底以來單周最大升幅。



另兩大美股指數亦向好，標準普爾500指數收報2873.34，升29.85點或1.05%；全周計升4.4%，同樣刷新去年11月底以來的單周最大升幅。反映科技股走勢的納斯達克指數則收報7742.101，升126.548點或1.66%；全周反彈近4%。



標指旗下11個分類指數9漲2跌。其中科技股和非必需消費品股，分別以1.92%和1.58%的升幅領漲，公用事業股和金融股分別下跌0.77%和0.19%。



據星島日報報道，科技股明顯揚升，微軟、facebook、蘋果及亞馬遜都錄得近3%升幅，全周計蘋果股價急彈8.6%；微軟也累升超過6%。相反由於美債收益率下跌，拖累對息口敏感的銀行股下滑，摩根大通跌1.1%；花旗跌1.17%；美銀亦跌超1.2%。



美國上月失業率維持在3.6%的半世紀低位，符合預期，但非農業職位只增加7.5萬個，遠少於市場估計的18.5萬個，數據顯示美國經濟可能放緩，加深市場對聯儲局提早減息撐經濟的期望。



芝加哥商業交易所利率期貨顯示，市場預期聯儲局本月減息的機會上升至逾22%；下月更升至69%，而今年將可能減息2至3次。



至於美國威脅向墨西哥貨品加徵關稅一事，收市後美國總統特朗普宣布，美國已與墨西哥達成協議，對墨西哥輸美商品加徵關稅的計劃將無限期擱置，而墨方將設法阻止非法移民經美墨邊境進入美國。



此外，港股美國預託證券（ADR）跟隨美股造好，騰訊收報335.73元，較本港收市升1.6%；港交所（388）報253.78元，升1.2%；友邦（1299）報75.11元，升近1.1%；滙控（005）報65.03元，升1.1%。