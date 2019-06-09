5G商用，不是中國太心急，而是實力到了

中評社北京6月9日電／說到5G實力，這是一個綜合體系，不是一項兩項指標。那麼，5G實力需要從哪些維度來看呢？



我認為考察維度必須包括六個方面：（1）標準主導能力；（2）芯片的研發與製造能力；（3）系統設備的研發與部署能力；（4）手機的研發與生產能力；（5）業務的開發與運營能力；（6）運營商的能力。



全世界在5G領域最強大的國家或經濟體有哪些呢？目前是美國、歐洲、中國這三大核心集團，韓國和日本也有一定的影響力。換句話說，放眼全球，5G市場大多被這些國家瓜分了。



誰在主導全世界的5G標準？



說到5G的標準，大家可能都知道所謂編碼之爭，部分不太熟悉這一領域的網友乾脆把5G標準簡化成了編碼之爭，所以網上的一種說法是華為和高通爭5G標準，聯想倒向了高通，導致在5G標準方面讓高通占了上風。這種說法有失偏頗，主要緣於對5G標準不夠了解。



5G標準是一個複雜的體系，包括編碼、空口協議、天線等很多方面，所以國際標準化組織有多個工作組在開展標準制定工作。具體做法是：由某個或某幾個企業領頭，寫出標準，大家討論確定，最後眾多的標準一起形成了整個5G標準。



在5G標準這樣一個完整的體系之下，需要進行多個子標準的立項，哪個國家和企業立項多，自然在整個5G標準中就占有主導權。立項誰能提出來？肯定是大國或大企業才有實力提出來，或者說是有技術積累、對5G有前瞻能力的企業才有實力提出來。



全世界5G標準立項通過的企業有：中國移動10項；華為8項；愛立信6項；高通5項；日本NTT DOCOMO 4項；諾基亞4項；英特爾4項；三星2項；中興2項；法國電信1項；德國電信1項；中國聯通1項；西班牙電信1項；Esa 1項。按國家統計，中國21項；美國9項；歐洲14項；日本4項；韓國2項。5G標準的立項就被這些國家或經濟體瓜分了，其他國家基本上沒有什麼發言權，這其中實力最為強大的國家，或者說5G標準的重要主導者是誰？當然是中國。



可能很多人會對這個標準立項的結果非常不解，為什麼中國移動的立項有10項之多，超過了美國一個國家的立項總數，中國移動的技術真有這麼強嗎？



中國移動在世界5G標準立項中起了重大作用，很大程度上影響了世界5G標準立項，這不是無緣無故的，可以從多個角度進行分析，其中最明確的兩個緣由是：



（1）中國移動是對TDD理解最深的電信運營商。



說到TDD，這是移動通信要實現雙向工作的基本原理。所謂雙向工作，就是把數據同時進行傳輸。我們打電話時，既可以說話讓對方聽見，同時也能聽見對方說話，這就需要雙向工作。要實現雙向工作，全世界有兩大技術思路，一個是FDD，就是用兩個頻率來實現雙向工作，更簡單的表述，就是用兩根管子來傳輸信息，一根管子往上發數據，一根管子向下收數據。這個辦法品質好，效率高，但問題是占用的資源多，得用兩個配對的頻率。TDD則是一個頻率，用時間來進行區隔，通俗描述就是，用一根管子來傳輸信息，一會往上傳，一會往下收。它的傳輸速度就比不上兩根管子了，好處是占用的資源少。



技術上FDD和TDD各有優劣，不同的時代採用不同的技術很正常。3G時代，全世界的技術主流採用的是FDD，無論是歐洲的WCDMA，還是美國的CDMA2000。中國提出了自己的3G標準，也被作為國際標準之一，這就是TD SCDMA。當時這一做法在國內遭到了諸多詬病，TD SCDMA最初發展之路極為艱難，但中國政府還是決心支持它，把網絡建設的任務交給中國移動這個中國最有實力的電信運營商。中國移動最初也不想接，但因是國家任務，不能不接。經過了艱難的建設過程，TD SCDMA終於得以商用。



在TD SCDMA的基礎上，中國在4G時代提出了TD LTE這個技術標準。這時，全世界都看清了中國的決心，從芯片廠商到設備製造商都開始支持TD LTE，也支持TD SCDMA。可以說中國移動在4G上大獲全勝，取得市場領先地位，TD LTE標準也被多個國家的運營商採用。



在此過程中，中國移動成立了一個GTI聯盟來推動TDD技術，漸漸成為TDD技術的領頭羊。與此同時，在全球電信運營商中，中國移動對TDD技術的理解最為深刻，形成了強大的技術積累。



人算不如天算。到了發展5G的時候，因為大帶寬需要更多的頻譜資源，而頻譜資源尤其是高品質的非常有限，於是很多國家放棄FDD，轉向效率更高、頻譜利用率更高的TDD技術，今天全世界的5G技術都採用的是TDD技術。對於TDD有著十多年的積累，對TDD組網、技術特點有深刻理解和發言權的中國移動，在5G技術中扮演重要角色，也就再正常不過了。



（2）中國移動是用戶最多、網絡最複雜的運營商。



中國移動是世界上用戶最多的電信運營商，擁有9億用戶，差不多相當於歐洲的總人口數，是美國人口的2倍多，用戶層次複雜，用戶要求和特點非常不同。



中國移動建設了一個全球覆蓋度最好的網絡，不僅在大城市，廣大農村地區也覆蓋得很好，其網絡建設能力是其他所有運營商學習的榜樣。



中國移動運行的網絡有2G的GSM、3G的TD SCDMA、4G的TD LTE，網絡複雜度高，除了承載語音、數據，還有大量的物聯網服務，對於網絡的理解較其他運營商更為深刻。



由此可見，在全球5G標準立項方面，中國移動對未來5G的看法和要求，成為全世界5G發展的一個標杆。



以美國為首的幾家運營商，在5G發展中主推NSA，就是非獨立組網，核心網和基礎網絡還是4G的，然後在重點地區比如CBD，建設一點5G基站，然後宣稱是5G了。但事實上，除了拿它當光纖用，為流量集中地區提供更多的帶寬，根本沒法全面開展5G業務。以中國移動為代表的中國運營商集團提出了SA的路線圖，從一開始就是要建設一個真正的5G網絡，雖然投資大一些，網絡建設也比較複雜，但這個網絡最大的好處，是可以開展所有5G業務。很多人可能不知道，NSA建立以後還是要發展成SA，其實要花更多的錢，而且會把網絡搞得更複雜。



在5G發展的路線圖中，以中國移動為代表的中國運營商更加積極，而且眼光更遠，技術要求更高。加上中國有華為這樣的設備商，又有大量手機廠商、業務開發商，因此，在5G標準中，中國通過的立項最多。可以說，中國在全球5G標準中居於最前列，任何一項5G的子標準和技術，如果沒有中國，都很難通過。



需要說明的是，5G標準不是一個國家，也不是一個企業能主導的，需要各國眾多企業一起來推動。而在這個群體中，中國的企業最多，出的力最大，這是世界各國不得不承認的。



5G芯片的實力哪個國家強？



今天的通信是由計算、存儲、傳輸形成的一個體系，要做好5G，無論是基站還是手機，都需要芯片。中國的芯片和世界一流水平相比還是有較大的差距，有很多我們需要奮起追趕的地方。那麼，5G芯片到底哪個國家最強呢？



要搞清楚這個問題，首先得了解5G網絡哪些地方需要芯片。核心網絡的管理系統，需要計算芯片，也需要存儲芯片，而基站等眾多設備需要專用的管理、控制芯片。與此同時，手機需要計算芯片、基帶芯片和存儲芯片，未來大量的5G終端還需要感應芯片。這是一個龐大的體系，而在這一方面，中國與全球頂級水平還有較大的差距。下面分項進行分析：



（1）計算芯片：在服務器、核心網、基站上需要計算芯片，可以理解成CPU。英特爾是華為最重要的供應商，也是中興最重要的供應商，除了少數服務器芯片中國有一定的產品外，絕大部分計算芯片都是美國企業稱霸世界。



（2）存儲芯片：無論是服務器還是雲，都需要大量存儲，5G的高速度、大流量自然需要存儲。如今的智能手機，存儲器早已經從原來的16GB大幅擴容，64GB都只是基本配置。存儲芯片目前還是美國、韓國、中國台灣居於主導地位。中國大陸也有多家企業在存儲領域發力，但想在市場上占據主導地位，還需要努力一段時間。相信未來5年，中國企業在這一領域會有較大作為。



（3）專用芯片：除了計算、存儲這些通用芯片之外，在5G通信基站及相關設備上，還會有一些專用芯片，這個領域依然還是美國占據優勢。除了英特爾、高通這樣的企業外，還有大量的企業生產各種專用芯片。中國是這些美國企業最大的市場。歐洲也有一些企業生產專用芯片。中國在這一領域也有了較大進步，海思、展銳、中興微電子等企業都在設計和生產專用芯片。可以說該領域各國企業各有所長，不像計算芯片那樣被美國企業壟斷。



（4）智能手機芯片：移動通信最重要的終端就是智能手機，智能手機芯片，不僅要進行計算，還要進行專門的處理，比如GPU進行圖像處理，NPU進行AI處理，因此智能手機芯片必須盡量做到體積小、功耗低。拿下智能手機芯片，可以說就拿下了芯片王國皇冠上的明珠。4G時代，向所有企業供貨的最有代表性的企業是高通和聯發科，隨著各手機廠商技術實力增強，蘋果、三星、華為三強都分別研發了自己的旗艦機芯片，不再採用高通的芯片。但到了5G時代，三星的5G手機還是採用了高通芯片，蘋果一直在和高通打官司，最後結果可能還是會採用高通芯片，唯有華為5G芯片會採用自己的。聯發科也會在5G芯片方面堅持研發，而展銳通過多年的技術積累加上國家加大投入，正在5G中低端芯片上發力。總體來說，5G智能手機芯片，美國擁有最強大的實力，不過華為已經在旗艦產品上進行抗衡，而在中低端產品上展銳也會有所作為。



（5）感應器：5G是智能互聯網時代，除了計算、存儲、控制芯片之外，感應器是半導體領域的新機會。目前，在智能手機上已經有大量感應器，而5G智能終端中的感應器會更多，能力會更強。在這一新興領域，不少國家都加入到爭奪中，目前很難分出高下，除了恩智浦等大型半導體公司，還有大量中小企業希望有所作為，而日本的村田製作所等企業也有一定優勢。



綜上所述，在5G芯片領域，美國總體上占據較大優勢，如果不出大的意外，會在未來一段時間內繼續居於主導地位，而歐洲出現一定的衰落，中國則正在發力尋求突破，未來的5~10年，目前的市場格局是否會發生較大的變化尚難判斷，但中國正在逐步變強，是一個不可改變的趨勢。



通信系統設備的研發和部署能力



5G要走出實驗室，成為消費者可以使用的服務，需要一個龐大的5G網絡，這個網絡是由核心網絡、管理系統、基站、天線、鐵塔等一系列產品組成的。我們稱該網絡為通信系統，全世界的5G網絡都必須由這樣的通信系統來提供服務。誰有能力研發提供這樣的通信系統，就是最有實力的證明。



除了研發出5G通信系統，還需要結合不同國家、地區、地域、氣候進行網絡規劃和部署，並不斷優化，從而提供良好的服務。舉一個簡單的例子。中國香港土地少，人口集中，而新疆地廣人稀，5G網絡的規劃和部署是不一樣的，這就需要對網絡有充分的理解，還需要計算機的仿真能力，以及豐富的經驗。



全世界最早的移動通信是美國人發明的，摩托羅拉是世界上最早也是最強大的通信設備公司，後來才出現愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特、朗訊、NEC等通信設備公司。在中國曾有過所謂的“七國八制”，說的是眾多的通信公司在中國爭奪市場。



2G時代，中國自己的通信設備可以說一無所有，後期才有少量設備，差距極大。3G時代，中國的大唐、華為、中興等公司開始借助TD SCDMA頻頻發力，而華為、中興也通過技術積累，在WCDMA上加大研發力度，產品極具競爭力，不斷在國際市場上開疆拓土。2G時代歐洲企業通過統一標準，整合力量，確立了自己世界老大的地位。美國從2G到3G就缺乏整合，內鬥非常厲害，政府在不同的集團之間態度搖擺，一會兒支持高通，一會兒支持英特爾，尤其是3G時代，因為標準爭奪處於下風和WiMax的全面失敗，美國的設備商遭到沉重打擊。



到了4G時代，中國企業已有了多年的技術積累並進一步加大研發力度，同時服務水平高，價格也具有競爭力，漸漸成為市場的主力。這一時代通信系統的格局是：華為成為王者，在全世界176個國家和地區參與網絡建設，網絡的品質和服務受到歡迎，由此成為世界上最強大的通信系統設備製造商。第二是愛立信，它是歐洲最強大的系統設備商，但在全球的份額方面漸漸落後於華為。而諾基亞把那些倒下的企業都整合到自己旗下，包括朗訊、西門子、阿爾卡特、上海貝爾，進而占據了第三的位置。中興居第四，韓國三星居第五。值得一提的是，中國大唐等企業也參與到系統設備市場中，還有日本NEC等企業，不過主要聚焦本土市場，在全球市場上缺乏足夠的競爭力。



系統設備除了端到端的，還有大量的天線、小基站、直放站等相關設備，這些領域，中國生產商是最多的。



換句話說，如今，在全世界通信系統設備領域，綜合實力最強的還是中國的華為、中興、信科（大唐的母公司）。



5G時代，如果排除政治影響，在系統設備領域，中國企業成為主導基本上是毋庸置疑的。4G時代，華為、中興在全球市場上攻城略地，靠的是什麼？首先是技術強大，這個技術是端到端的交付能力，一個運營商要建設網絡，不可能自己做技術，它需要系統提供商從網絡規劃到網絡優化，甚至後期運維支持都能提供全面的服務，這種能力考驗的是綜合實力，甚至還需要提供部分手機，華為、中興的手機業務都是這樣發展起來的。



華為、中興的技術實力在5G時代堪稱世界一流，各大運營商對此一致認同。當前，華為和中興遭遇世界強國的壓力，在很大程度上正好說明這些國家懼怕華為、中興發展起來後，在技術上可能會占據難以超越的領先地位。



除技術之外，華為、中興的產品在價格上也極具競爭力。通信網絡要做得好，一個關鍵是拼人力，形成解決問題的系統方案。在管理上，中國企業的高效率是非常有名的，同樣一個工作人員，同樣的工資，愛立信的員工一周只工作35小時，華為的員工可能超過50小時。同樣的產品，服務更好，報價有競爭力，這正是大量外國企業願意與中國企業合作的重要原因。



最後一點是服務支撐能力。所有的通信網絡，說完全沒有問題，是不可能的，出現了問題，能不能及時得到響應並解決，就比較考驗人了。中國企業人力成本相對較低，效率高，工作時間長，同樣的問題，中國企業及時解決問題、保證網絡暢通的能力遠超其他對手。



雖然最近華為、中興在國際市場上面臨一些政治干擾，部分西方國家會把華為、中興擋在門外。但我相信，再過三到五年，所謂華為的網絡有安全問題的指責會不攻自破。現在部分政客不讓用華為網絡，到時這些國家的運營商會認識到自己吃了虧，還是會逐漸轉向華為和中興，畢竟這兩家企業具有強大的技術、服務能力和價格優勢。



從以上分析可以看出，在全球通信系統設備領域位居第一集團的是中國，第二集團是歐洲，韓國也有一定的市場。

