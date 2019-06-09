北京通報5起違反中央八項規定精神問題

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月9日電／1.北辰集團所屬五洲皇冠酒店黨總支書記、總經理崔福水違規使用公款支付私車養護費用和租用公寓問題。崔福水在擔任五洲皇冠酒店黨總支書記、總經理期間，其私人轎車的加油和維修保養費在五洲皇冠酒店掛賬並由五洲皇冠酒店支付；在2014年10月21日至2016年12月31日期間，違規使用原為五洲皇冠酒店駐店經理租用的公寓。崔福水受到黨內嚴重警告處分。



2.環衛集團所屬通州京環公司城市清掃一中心副班長李鬆旺在操辦婚喪喜慶事宜中借機斂財問題。李鬆旺擔任通州京環公司城市清掃一中心副班長期間，於2018年10月13日至10月14日其子結婚期間，違規收受本單位員工51人禮金共計12400元。李鬆旺受到黨內警告處分，收受禮金予以退還。



3.北京國資公司所屬北工投資公司綜合部行政專員於恒公車私用問題。2017年5月21日上午11時左右，在未經批准的情況下，於恒前往富凱大廈駕駛公務車輛，經過長安街、通燕高速白廟主站收費站出口到達燕郊自己的住房，於當日下午16時左右，將該車輛放回北工投資公司所在富凱大廈車庫，其前期未如實向組織說明情況。於恒受到黨內警告處分。



4.石景山區金頂街街道借工作考察之機公款旅遊的問題。2018年8月13日至17日，由街道黨工委書記佟紀光帶隊，組織單位幹部一行15人組成考察團赴杭州學習當地精細化管理和社區黨建工作。期間，佟紀光在未報請上級同意的情況下，提議考察團去國家AAAA級旅遊景區宋城參觀，副主任李寧組織安排相關行程。8月15日中午考察團全體人員參觀宋城景區並觀看大型實景演出，共花費3750元，費用在租用會議室項目中列支。佟紀光受到黨內嚴重警告處分，李寧受到黨內警告處分。



5.石景山區環衛中心原黨委書記張根群收受購物卡的問題。張根群於2017年12月在接受組織談話了解其是否存在違紀問題時，隱瞞其違紀事實，不如實向組織說明。後經組織查明，2017年國慶節前，張根群收受下屬區渣土清運隊隊長鄭某給予的面值1000元超市購物卡兩張，共計2000元，均用於個人消費。張根群在任區環衛中心黨委書記期間，區環衛系統違紀違法問題多發，超範圍發放健康療養補助。張根群受到黨內嚴重警告處分。（北京市紀委監委）



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