成都：做細＂六看＂　開展內部監督檢查

中評社北京6月9日電／“請談一下你是如何做實做細日常監督的？對企業重大工程、重點領域、關鍵崗位採取了哪些常態監督舉措……”日前，成都市紀委監委第二系統督察組進駐成都興城集團後，對該集團紀委相關負責人進行個別談話。



4月以來，成都市紀委監委組建3個內部督察組，分兩批次對3個區（市）縣紀委監委、6個派駐紀檢監察組、3個市屬國有企業紀委、3個市屬高校紀委開展內部監督檢查。



此次督察採取個別談話、帶案下巡、延伸督察等方式，主要對各單位貫徹落實中央重大決策部署、履行監督執紀問責和監督調查處置職責、整治形式主義官僚主義突出問題、加強自身建設、遵守各項紀律等方面情況進行內部督察，著力發現在政治意識、擔當作為、監督執紀問責、日常管理等方面存在的問題。



為提升監督檢查實效，內部督察組提出“六看”工作法：看學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策情況；看被督察單位執行黨風廉政建設責任制、落實“一崗雙責”情況；看領導體制是否落實了“兩為主”“兩報告”制度；看問題線索受理、處置和查辦案件是否規範，是否較真逗硬；看落實中央八項規定精神，推進形式主義、官僚主義問題集中整治等情況；看是否存在患得患失、愛惜羽毛，不作為、慢作為、亂作為等問題。



“依托本次系統內部督察，我們還重點圍繞當前正在開展的‘形式主義、官僚主義’‘利用地方名貴特產謀取私利’‘賭博斂財’等專項整治情況進行專項調研。”成都市紀委監委相關負責人表示，該市將各項督查督辦進行同類合併，納入今年第一輪紀檢監察系統內部督察範圍。對專項調研中發現的“好人主義”、回避矛盾，搞形式、走過場、做虛功等問題，及時糾正並督促履責到位。（成都市紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站