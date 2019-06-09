湖南通報6起違反中央八項規定精神問題

中評社北京6月9日電／日前，湖南省紀委對近年來查處的6起違反中央八項規定精神典型問題進行了通報。這6起典型問題是：



1.長沙市公安局雨花分局洞井派出所副所長、二級警督丁大為違規收受紅包禮金問題。2017年中秋至2018年端午節期間，丁大為3次收受其轄區某商貿城休閑店老板張某所送紅包禮金共計0.4萬元。丁大為受到黨內警告處分、免職處理，違紀所得予以收繳。



2.湘潭市原地稅局直屬局局長陳湘強巧立名目套取公款違規吃喝等問題。2016年1月至2017年10月，陳湘強以扶貧、慰問費、培訓費、會務費、宣傳製作費等名目，在湘潭市雨湖區財政局報銷費用163.53萬元，大部分費用被該局用於違規購買高檔煙酒、超標準接待、違規發放過節物資等隱性開支。陳湘強受到黨內嚴重警告處分，相關違紀所得予以收繳。



3.岳陽市教育科學研究院工會副主席劉傑私車公養問題。2018年1月2日至9月21日，劉傑使用本單位加油卡為自己私家車加油29次，費用合計1.15萬元。劉傑受到政務記過處分，退賠相關費用。



4.永州市寧遠縣工業企業改制服務辦公室主任朱建軍等人違規發放津補貼問題。2017年1月至2018年1月，寧遠縣工業企業改制服務辦通過截留廠房租金、虛假報賬等方式，套取公款8.37萬元私設“小金庫”，以“年終獎”名義集體私分，朱建軍分得1.3萬元。朱建軍受到黨內嚴重警告、政務記過處分，其他相關人員受到相應處理，違紀所得予以收繳。



5.懷化市洪江市就業服務管理局局長傅文輝違規收禮、接受管理服務對象宴請等問題。2018年春節前，傅文輝收受4名下屬微信拜年紅包0.4萬元。2018年10月，傅文輝接受某學校技能培訓班負責人肖某安排的宴請，並收受肖某白酒2瓶。傅文輝受到黨內嚴重警告處分、免職處理，違紀所得予以收繳。



6.婁底市婁星區水底洞鎮黨委委員、紀委書記肖永紅違規操辦兒子“升學宴”並收受禮金問題。2017年8月27日，肖永紅在婁星區某農莊為兒子考上大學操辦“升學宴”，違規收受親戚以外人員禮金1.62萬元。肖永紅受到黨內嚴重警告處分、免職處理，調離紀檢監察崗位，違紀所得予以收繳。



通報指出，上述6起問題，有的巧立名目大吃大喝，有的心存僥幸私車公養，有的截留公款濫發補助，有的大操大辦收錢斂財，有的變換方式違規收禮，大部分違紀行為發生在黨的十九大之後，而且呈現隱性變異新動向，都是典型的不收斂不收手行為。全省黨員幹部特別是領導幹部要汲取教訓，做到令行禁止。



通報強調，端午節將至，“畢業季”臨近，各級黨員領導幹部要堅持以身作則，帶頭反對“四風”，不折不扣落實中央八項規定精神，在抵制歪風邪氣、弘揚優良作風上發揮“頭雁效應”，堅決做到“兩個維護”。各級黨組織要始終保持政治定力，堅決克服工作上的“疲勞綜合征”，把鞏固拓展落實中央八項規定精神，與當前正在開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育、集中整治形式主義官僚主義統籌起來，一體推進，持續改作風、糾“四風”、樹新風。各級紀檢監察機關要堅持越往後執紀越嚴，盯緊重要時間節點，做實做細監督職責，精准執紀問責，嚴肅查處和通報曝光頂風違紀行為，特別是對發現的節日期間“四風”問題要快查嚴處，不斷淨化節日風氣，持續保持高壓態勢，形成強大震懾，推動正風肅紀工作高質量發展。（湖南省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站



