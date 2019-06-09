黑龍江通報5起形式主義官僚主義問題

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月9日電／日前，黑龍江省紀委監委通報5起形式主義、官僚主義典型問題。



1.克東縣扶貧辦原主任趙長祥弄虛作假、虛報謊報等問題。根據省發改委下達的投資計劃，克東縣2016年應完成新建村級衛生室95個。在當年只建設完工15個衛生室的情況下，趙長祥未經請示匯報，按全部完工上報至省扶貧辦。同年底，為提前完成退出貧困村任務，趙長祥指派他人將原有不符合標準的11個衛生室拍下照片作為貧困村脫貧依據，納入公告退出範圍。趙長祥在落實貧困人口參加城鄉醫療保險補貼政策上嚴重失職，還存在其他違紀違法問題。2018年8月，受到撤銷黨內職務、政務撤職處分。



2.安達市公安局政治處原主任鄧喜軍不敢擔當、當“老好人”問題。根據綏化市“吃空餉”專項清理部署，2014年4月和2015年2月，安達市公安局先後開展兩次自查工作，鄧喜軍按照時任市公安局局長趙平（另案處理）意見，沒有將民警曲某等人“吃空餉”問題上報。2016年12月至2018年4月，市公安局黨委會多次研究對曲某等人“吃空餉”的處理決定。鄧喜軍礙於情面、怕得罪人、消極應付，回避問題和矛盾，未按會議決定對曲某等人立即停發工資，也未辦理辭退或解聘等手續。2014年至2018年，曲某共違規領取工資22萬餘元。2019年2月，鄧喜軍受到黨內嚴重警告處分並被免職。



3.嘉蔭縣朝陽鎮副鎮長宿焉平、紅光鄉副主任科員陶建華敷衍推諉、漠視群眾利益問題。2017年11月，朝陽鎮居民何某因暫時失聯被作為“待查”戶停發低保金。何某於2018年4月至2018年11月，多次找到朝陽鎮分管民政工作的副鎮長宿焉平，要求恢復低保待遇，宿焉平以不在本轄區居住等理由拒絕受理，建議其到居住地辦理。2018年6月和7月，何某兩次找到紅光鄉（其居住地）負責民政工作的陶建華，陶建華以不了解何某具體情況等為由拒絕受理。按照有關規定，戶籍所在地和經常居住地都可以受理低保申請，宿焉平、陶建華相互推諉、“踢皮球”，致使何某來回奔波、多次往返，近一年時間沒有領到低保金。2019年2月，宿焉平受到黨內警告處分，陶建華受到政務警告處分。



4.哈爾濱市道裡區人民法院審監庭副庭長王國龍不作為問題。王國龍在道裡區人民法院執行庭任職期間，從2005年開始負責辦理某企業施工合同糾紛執行案，從立案到被企業投訴的12年時間，50餘萬元的執行標的額只執行回2萬元。特別是從2012年3月該案恢復執行到2016年6月，王國龍消極作為，4年多時間案卷中沒有任何工作記錄，也沒有終結本次執行程序，嚴重超審限；2016年6月，不落實合議庭合議裁定，沒有將被執行人納入失信名單、限制高消費。2018年12月，王國龍受到行政記過處分。



5.塔河縣中醫院副院長王運動學風漂浮、照搬照抄問題。2018年2月，塔河縣中醫院召開2017年度領導班子民主生活會。王運動不認真查擺，直接從網上下載個人對照檢查材料，把標題和落款修改後作為自己的發言材料使用，查重率達99%。2018年10月，縣委巡察組發現王運動抄襲問題後，其再次上報的民主生活會發言材料仍然造假。2018年11月，王運動受到黨內嚴重警告處分。



通報指出，端午節將至，各地各部門要進一步加強對“四風”問題的監督檢查，鞏固拓展落實中央八項規定精神成果，堅決防止“疲勞綜合征”，持續深化作風建設，不斷鞏固風清氣正的良好政治生態。（黑龍江省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站