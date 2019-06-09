中國海軍第31批護航編隊結束對澳大利亞訪問

中評社北京6月9日電／當地時間7日13時許，隨著昆侖山艦的纜繩陸續收回，中國海軍第31批護航編隊艦艇緩緩離開悉尼花園島軍港碼頭，結束對澳大利亞的友好訪問。



新華社悉尼6月7日報道，當天悉尼下起了淅淅瀝瀝的雨。中國駐悉尼總領事顧小傑、駐澳武官王京國等人員，以及澳海軍代表在碼頭為中國海軍護航編隊送行。華僑華人代表揮舞著國旗高呼：希望中國海軍下次再來訪問，祝願中國海軍更加強大！



訪問期間，編隊指揮員邵曙光、張家柬分別拜會了澳大利亞海軍東部艦隊司令米德少將、新南威爾士州上議院議長阿扎卡和下議院議長奧代等澳軍政要員。澳軍政要員對中國海軍護航編隊到訪表示熱烈歡迎。米德少將表示，中國海軍一直以來都派出護航編隊在中東地區執行護航任務，對該地區的和平穩定和海上貿易安全做出了重大貢獻。新南威爾士州上議院議長阿扎卡說，這次到訪的3艘艦艇，母港都位於廣東省湛江市，而今年是廣東省和新南威爾士州結為友好省州5周年，編隊的到訪進一步加深了中澳雙方的友誼。



中國海軍護航編隊的到訪，引起當地媒體的廣泛關注，也讓華僑華人感到無比自豪。中國海軍艦艇進港時，有當地媒體記者拍到了悉尼的地標建築——悉尼塔與中國海軍軍旗同框的畫面，這讓很多華人感到欣喜若狂。澳大利亞網友紛紛在網絡上發文：真是個“巨無霸”！歡迎中國戰士！



中國艦艇停泊期間，編隊在昆侖山艦舉辦了甲板招待會，邀請澳大利亞軍政人員、華僑華人代表及部分國家駐澳武官等參加。為進一步深化溝通交流，編隊官兵代表還與澳海軍進行了籃球、足球友誼賽等交流活動。



艦艇開放參觀時，中國駐澳使領館人員、中資機構、華僑華人代表登上昆侖山艦、許昌艦參觀，他們對整潔的艦容艦貌、精良的武器裝備、官兵良好的素質贊嘆不已。“每一次中國海軍編隊來訪，我一定登艦的。今年是我們新中國成立70周年，我也看了海軍70周年電視視頻，非常激動，我希望我們的祖籍國、我們的海軍更加強大！”登上祖籍國軍艦參觀，當地華人孫琦感慨萬千。



“軍事交流是中澳關係的重要組成部分。”訪問結束時，編隊指揮員接受記者採訪說：“今年4月份，澳海軍赴青島參加了中國海軍成立70周年系列活動。不到兩個月，中國海軍再次回訪澳大利亞，進一步促進中澳兩軍密切交往，深化友誼，增進互信。”