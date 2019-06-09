民調前夕　鄭文燦陪伴蔡英文大衝刺

蔡英文上午在桃園連跑四間宮廟與出席宗教活動，桃園市長鄭文燦全程陪同，電話民調進行之前，用實際行動來挺蔡到底。（中評社 ） 中評社桃園6月9日電（記者 黃文杰）民進黨2020初選10日即將進行民調，蔡英文9日把重心放在桃園、新竹兩地，上午狂掃桃園北區四間廟宇與宗教活動，爭取選民支持。民進黨桃園市長鄭文燦全程陪同，挺蔡到底，鄭也解釋為何公開挺蔡，因為黨內初選五人協調小組結束，可以明確表態，就是要再給蔡四年。



鄭文燦也說，蔡英文最有能力贏得大選，昨天（臉書）表態以後，有30幾萬人點閱，代表大部分人看到這樣的意見是支持的。



民調對決前夕，賴清德今天在嘉義、台南、高雄、屏東車隊大掃街，蔡英文今天行程集中在桃園、新竹地區，進入最後廝殺。桃園及新竹兩市，目前都是民進黨執政，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅都全程陪同。



蔡英文今天行程，集中在桃竹地區，上午到中午，桃園連跑四間宮廟及宗教活動，包括參拜蘆竹五福宮、桃園景福宮、桃園慈護宮，以及在出席桃園巨蛋體育館舉辦“發一崇德桃園道場成立大會”，下午轉往新竹市南寮漁港，視察“前瞻基礎建設新竹漁港”，



鄭文燦一路力挺蔡英文，甚至結合“助英台”等圖卡來力挺，上午受訪也解釋，為何會在臉書支持蔡。



鄭文燦說，他跟蔡英文共識有10年的時間，從蔡英文是“行政院副院長”，他是“新聞局長”，知道蔡英文有價值理念，也有韌性、續航力，在大選當中，她是最有能力贏得大選的人，最重要的，她在第一屆打下了很好的基礎，這個改革的基礎會在第2屆產生很大的效應。



“小英再4年，台灣更安全，小英再4年，建設更安全，小英再4年，福利更齊全。”鄭文燦說，希望大家給蔡英文再4年的任期，在當5人小組的期間是不能表態的，現在5人小組已經結束了，進入初選階段，所以我決定說在進入初選階段，明確說明立場，昨天（臉書）表態以後，有30幾萬人點閱，代表大部分人看到這樣的意見是支持的。



被問到，公開挺蔡英文，會不會對於同為新潮流的賴清德不好意思？



鄭文燦說，他很少對派系的事務發言，10幾年看到蔡對民進黨、對台灣所做的事，他有堅定的信心，蔡英文會把台灣帶領得更好。