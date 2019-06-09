向“保護傘”揮出組合拳

中評社北京6月9日電／“沈陽市公安局遼中分局原局長李丹因為穀萬濤黑社會性質組織充當‘保護傘’等嚴重違紀違法問題被開除黨籍和公職；鞍山市岫岩滿族自治縣客運站原站長王成輝因為羅萬濤黑社會性質組織充當‘保護傘’問題被開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送司法機關處理。”



前不久，遼寧省紀委監委通報5起涉黑涉惡腐敗典型案件，持續釋放有腐必查、有“網”必破、有“傘”必打的強烈信號。



這5起通報中，有的是把持村務、橫行鄉裡的“村霸”，有的主政一方、扶黑助惡，有的助黑霸市，有的執法犯法、包庇縱容，有的監管不力、失職瀆職。



針對這些問題，遼寧省各級紀檢監察機關揮出重拳，持續發力，以凌厲攻勢“打傘破網”。截至目前，全省各級紀檢監察機關共立案1112件，處理1195人，其中，黨紀處分742人，組織處理460人，移送審查起訴95人。



“五大行動” 深挖黑惡勢力“保護傘”



“要正視掃黑除惡案件查處工作的複雜性、艱巨性，堅決杜絕鬆懈心理，全力以赴，攻堅克難，強力懲腐打‘傘’，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。”遼寧省委常委、省紀委書記、省監委主任廖建宇要求。



為確保專項鬥爭取得實效，遼寧堅決貫徹中央精神，強化全程把控和督導。省紀委監委出台了《關於進一步推進掃黑除惡專項鬥爭監督執紀問責“1＋5”工作意見》，進一步明確了工作思路，以線索排查“起底”、交辦線索“清零”、深挖徹查“除根”、追責問責“督責”、標本兼治“強基”為主要內容的五大專項行動在全省深入開展，同步推進、同向發力。



遼寧在線索排查“起底”行動中，充分發揮“互聯網＋”線上優勢，利用舉報平台受理問題線索568件。線下則下沉力量摸排，變“坐等上門”為“主動出擊”，村正風肅紀監督員奔走在田間地頭，全省紀檢監察幹部深入村屯社區、鄉鎮街道6740人次，發現問題線索536個。



“沈陽46起、撫順18起、丹東21起……”5月6日，省紀委監委黨風政風監督室工作人員正忙著匯總全省各地上報的“打傘破網”有關線索數據。按照全國掃黑辦關於黑惡積案清零、問題線索清零的目標要求，遼寧對問題線索實行台賬式管理，省紀委監委對口聯繫室“一對一”督辦，確保件件有着落。



“對進展緩慢的，我們將及時督促提醒。”該省紀委監委黨風政風監督室工作人員介紹，遼寧在建立問題線索周報告、月通報制度基礎上，加強上級紀委監委對下級紀委監委查處案件的督察考核，並定期組織案件協調會，進行通報研究。

