切實解決“巡不深、察不透”

中評社北京6月9日電／“黨的領導弱化，黨工委作用發揮不夠，長期以黨政聯席會議代替黨工委會議；財務管理有漏洞，財務報銷審批不嚴，資金監管不嚴，物業收入坐收坐支……”



6月5日，湖南省長沙市委第二提級交叉巡察組組長龍志忠向東屯渡街道黨員幹部宣讀了巡察東屯渡街道黨工委、金科社區黨委的反饋意見。



為了最大限度減少基層“熟人社會”對巡察工作的干擾，今年3至5月，長沙市在去年創新開展提級交叉巡察的基礎上，通過綜合了解相關信訪情況，選取了寧鄉市灰湯鎮、灰湯村等4個信訪量較大、群眾反映突出的鄉鎮（街道）及對應的村（社區）開展提級交叉巡察。



制度設計切中要害，異地交叉破解人情干擾



“巡察見面會上組長就給鎮黨委領導班子畫出了不得干擾巡察、不得打探巡察消息等‘四條紅線’，強調巡察的各項紀律規矩。”說起這一輪巡察，由長沙縣交流到寧鄉市灰湯鎮巡察的市委第四提級交叉巡察組副組長蘇寬良告訴記者，這次巡察和以前大不一樣，以前在本地巡察難免受人情干擾，這次找關係和打招呼沒有了，能全身心投入到巡察工作中。



長沙市委直接派來的“欽差”更容易獲得當地村民的信任。村民放下種種顧慮，從反映鎮幹部違規兼職的問題講起，大膽反映灰湯鎮退休幹部羅名湘違規操辦喜慶事宜，收受非親屬禮金的問題。巡察組及時將有關問題向鎮紀委交辦，通過核實發現舉報屬實。問題查清後，羅名湘受到相應處理。



針對基層“地域小、熟人多、干擾大”的實際情況，該市優化巡察模式，提級交叉巡察組組長、副組長由市委直接授權，按照交叉分片的原則，“推磨式”安排到各鄉鎮（街道）及對應的村（社區），做到巡察地域、人員全部回避，免受外界人情干擾。據悉，本輪提級交叉巡察，各巡察組共發現各類問題175個，移交有關重點人員問題線索28件。

