京報：回應美方施壓　中國籌建新的清單制度

中評社香港6月9日電／據新華社報道，國家發改委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，具體措施將於近期出台。



環球時報8日發表社評說，建立這一清單制度顯然與不久前商務部宣布建立不可靠實體清單制度有關。這既是中國加強經濟安全長期制度性建設的又一舉措，也對當前反制美國針對中國一些高科技企業進行技術限制和斷供具有現實意義。



雖然相關細則還未公布，但可以預期，該法將對保護中國高科技企業發揮對外威懾作用，將使管理對外技術出口有法可依。去年以來美國多次動用其國內法對中國高科技企業施加壓力，中國的反制鬥爭需要有更多法律杠杆，這使得我們出台新的法規和制度不僅必要，而且非常緊迫。



中國的相關立法並非一張白紙，《國家安全法》等法律法規已有一些相關規定。過去中國對這類法規的執行比較弱，建立國家技術安全管理清單制度既有助於對相關法規進行提煉，讓警示更有力量，也必將促進執行層面的強化。



當今世界的工業格局是個複雜的供應鏈體系，雖然美國占據很多技術領域的高端位置，但中國是全球最大的製造業基地，我國掌握、創新了很多實用技術，全球供應鏈不可能離開中國這個大環節，中國有能力通過一些技術管制對美國企業的供應鏈完整造成衝擊。如果美

國不斷深化兩國在供應鏈上的衝突，那一定是一場翻江倒海的混戰，未來的損失將是什麼樣的情形和格局，今天很難預測。



中國日前發出可能向美國斷供稀土產品的信號。雖然美國可以採取各種方式緩解這一衝擊，但那將是一個對美來說非常麻煩的過程。中國不僅是世界最大的稀土生產和出口國，而且我們的稀土提煉技術也領先於世界。



美方宣揚一些外資企業將撤出中國前往東南亞國家，然而他們想得太簡單了。把東南亞國家變成美國圍堵中國的屏障，不僅違背了東南亞國家的意願，在技術上也有很大難度，更是中國決不會允許的。中國有足夠的能力和手段挫敗美方為此而開展的布局。