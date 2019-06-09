蔡英文諷韓國瑜　莫辜負高雄選民期待

蔡英文到桃園北區四間宮廟參拜與出席宗教活動，為初選民調做最後衝刺。（中評社） 中評社桃園6月9日電（記者 黃文杰）民進黨2020初選10日就要開始民調。針對中國國民黨高雄市長韓國瑜8日在花蓮造勢，抨擊蔡政府經濟只會講好看數字，不知道民間苦難，蔡英文上午在桃園受訪表示，如果體念台灣有些基層生活的人需要改善，他應該在高雄市政更加努力，希望韓市長不要辜負投票給他的人的期待。民進黨從執政以來，日以繼夜地趕工在做，希望改變台灣經濟與產業的結構。



民調對決前夕，賴清德今天在嘉義、台南、高雄、屏東車隊大掃街，蔡英文今天行程集中在桃園、新竹地區，進入最後廝殺。桃園及新竹兩市，目前都是民進黨執政，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅都全程陪同。



蔡英文上午到中午，桃園連跑四間宮廟及宗教活動，包括參拜蘆竹五福宮、桃園景福宮、桃園慈護宮，以及在出席桃園巨蛋體育館舉辦“發一崇德桃園道場成立大會”，下午轉往新竹市南寮漁港，視察“前瞻基礎建設新竹漁港”，



上午在俗稱“桃園大廟”的景福宮參拜結束，蔡英文接受媒體採訪，被問到8日電視政見會看法，提到會捍衛她的執政價值，也會捍衛所有的執政團隊，包括賴清德在擔任“行政院長”的1年4個月的執政，也是她所要捍衛的。



被問到，電視政見會不願表態初選落敗，會不會挺賴清德 ？



蔡英文說，這個問題她已經回答過好幾次了，“我們都是民進黨員，民進黨是一個民主的政黨，我一定會遵從黨的決定”，不論是她或賴勝出都會團結打2020，沒有所謂“要不要支持”的問題，這本來就是理所當然的事情。



被問到初選以來，蔡賴之爭是資源不對稱的初選，以及許多黨工職紛紛“選邊站”挺蔡的看法？