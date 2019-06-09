70名華裔生獲中國華教基金會經緯獎學金

中評社北京6月9日電／6日，中國華文教育基金會2019海外華裔青少年初高中學歷教育經緯獎學金頒獎儀式在昆明華文學校舉行，該校共有70名優秀華裔學生獲得共25萬元的資助。



中國華文教育基金會項目一部主任熊志遠在發言中表示，感謝經緯置地有限公司對優秀華裔學生的資助，希望同學們以後不管身在何處，都能夠懷著感恩之心常回母校看看，做好中國和住在國的友好交流使者，為兩國友好交往貢獻自己的力量。



昆明華文學校副校長金海對經緯置地有限公司的愛心善舉表示感謝，希望受助學生能夠心懷感恩，學有所成，為自己、為父母、更為了自己的國家，努力學習，超越自我，爭取更大的進步。



據悉，此次獲得資助的華裔學生分別是泰南高中班、邊境一線初高中6所先修點學校和緬甸、泰國三所合作辦學的華裔青少年初高中學生。其中，雲南境內學校有6所共48名學生獲得獎學金，境外學校緬甸和泰國共22名學生獲得獎學金。



金海介紹，昆明華文學校與中國華文教育基金會於2012年開始合作至今，一共有1242名華裔學生獲獎學金，總金額為410萬元。受助的華裔學生從學校畢業後就讀於華僑大學、暨南大學、上海交通大學、雲南民族大學、昆明醫科大學等國內各大高校，或回住在國從事華文教育工作。



當天的頒獎儀式結束之後，昆明華文學校還舉行了別開生面的端午節聯歡活動。來自越南、緬甸、泰國、老撾的華裔學生表演了舞蹈《青花瓷》、歌曲《屈原》等節目。全體留學生當天還在學校食堂自己動手包起了粽子，節日氛圍濃厚。



昆明華文學校原名昆明華僑學生補習學校，創建於上個世紀60年代，是中國西南地區最早面向海外華僑、華人、港澳同胞及對華文感興趣的外國朋友，開展漢語和中華傳統文化教育與交流、合作的綜合性語言文化學校。