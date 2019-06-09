章瑩穎案：檢察官擬播放被告錄音以證明其有罪

中評社北京6月9日電／據美國《星島日報》報道，中國赴美訪問學者章瑩穎疑遭綁架殺害的案件即將踏入2周年，法庭挑選陪審團的工作也正在進行。檢察官計劃以被告克里斯滕森（Brendt Christensen）的錄音為呈堂證供，以證明其有罪。



綜合美國媒體報道，當年章瑩穎失蹤之初，聯邦調查局曾在克里斯滕森女友的身上安裝竊聽錄音裝置，在2017年6月30日克里斯滕森被捕前，記錄了8次對話。



檢察官稱，克里斯滕森在錄音中提及綁架細節，包括章瑩穎如何反抗、自己如何制服她等。克里斯滕森其後又與女友出席民間為章瑩穎祈禱的燭光晚會，期間向女友解釋“理想受害人的特征”，並且選出其他潛在綁架對象。



部分錄音內容曾在預審階段在法庭播放，但內容不清晰，對此辯方律師提出密封動議，要求法庭考慮錄音文字謄本的可信度，動議在本周初獲法官批准，法官同時頒布“限制性指示”，意味這份證據的有效範圍有限，陪審團只可以此考慮特定事項。



助理檢察官米勒（Eugene Miller）則向主審法官沙迪德（James Shadid）申請，為免庭上聲響效果欠佳，建議各人聽取錄音時使用耳機，沙迪德稱可作考慮。



在挑選陪審團的程序上，58名潛在陪審員當地時間6日繼續接受控辯雙方及法官問話，法官期望潛在陪審員人數可增至70人，並且在12日開案陳辭之前，於10日篩選出12名陪審員及6名候補陪審員。



章瑩穎是伊利諾大學香檳分校（UI Urbana－Champaign）訪問學者，2017年6月9日失蹤，距今恰恰兩年。該校的華裔學生謝燕怡（Yanyi Xie，音譯）受訪時，憶述起當年這條新聞充斥華人社交媒體，大家每日跟進消息又協助搜索，是當年華人社區的頭號大事。



當年有數百名學生及居民加入尋人，同時亦為章瑩穎舉辦過多次活動，有人在GoFundMe眾籌平台為章家籌款，成功籌措超過15萬美元。



來源：中國僑網