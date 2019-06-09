傳安倍不解散眾院　參院擬7/21單獨大選

中評社香港6月9日電／日本政壇從黃金週10天連假後就傳出首相安倍晉三可能解散眾議院，但目前執政黨傾向不延長國會會期，如果安倍在26日會期結束前未解散眾議院，參議院擬單獨在7月21日投開票。



日本是內閣制國家，眾議員雖有任期，但經常未做完任期就因眾議院被解散而重新投入選戰；而是否解散國會是首相的專權事項。



日本政壇傳出夏天可能同時舉行參議院與眾議院選舉的臆測，安倍日前致詞主動觸及“解散風”，似有意牽制在野黨。



在野黨正評估在參議院改選前提出對內閣的不信任案，但日本內閣官房長官菅義偉日前說，不信任案有可能是解散眾議院的重要理由，朝野雙方正進行心理戰。



日本經濟新聞報道、時事通信社報道，安倍政府內部評估，即使單獨舉行參議院大選，執政黨也能勝選，所以目前愈來愈多人傾向擱置眾議院與參議院同天舉行大選。



安倍曾表示，只要沒有發生像過去的雷曼兄弟這樣的金融海嘯，將依照原訂時程從10月調高消費稅到10%。執政黨內之前有人臆測，如果眾議院與參議院同天選舉的同時，也會宣布延後調漲消費稅；但如果眾議院與參議院分開選舉的話，消費稅延後增稅的可能性就幾乎

是零。



中央社援引报道，多位政府及執政黨內消息人士透露，日本眾議院26日將休會，執政黨將不會提延會，如果安倍沒在這個會期內解散國會，參議院選舉就將在7月4日公告、7月21日投開票。



究竟眾議院會不會跟參議院同天舉行大選，目前傳出安倍可能在19日舉行的會議中，基於跟聯合執政的公明黨主席討論結果，及在野黨是否提出不信任案等動作，做出最後判斷。