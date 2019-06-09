國際時評：繼往開來的訪俄之旅

中評社香港6月9日電／新華社今天發表國際時評，題為“繼往開來的訪俄之旅”，全文如下。



仲夏時節，國家主席習近平應邀對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。不到3天時間裡，習近平主席輾轉莫斯科、聖彼得堡兩地，出席近20場活動，政經文相濟，雙多邊兼顧，敘友誼、聚共識、促合作，取得豐碩成果，國內外輿論高度關注。



此訪發揮元首引領作用，開啟中俄關係新時代。從莫斯科到聖彼得堡，中俄兩國元首就雙邊關係和國際形勢的全局性、長期性、戰略性問題充分交換意見，深入規劃兩國全方位合作。兩國元首簽署聯合聲明，宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現兩國關係與時俱進、提質升級，成為此訪最重要的政治成果。



兩國元首還簽署關於加強全球戰略穩定的聯合聲明，發出中俄在戰略安全領域共同應對挑戰、在地區安全熱點問題上加強戰略協作、推動世界多極化和國際關係民主化的一致聲音，彰顯兩國關係的高水平和兩國合作的特殊性、戰略性、全球性。“今日俄羅斯”電視台網站刊文指出，簽署這些文件“恰逢其時”。



此訪弘揚睦鄰友好傳統，拉緊中俄利益紐帶。中俄雙方表示將繼續開展共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接，相互支持共建“一帶一路”倡議和大歐亞夥伴關係倡議，協同促進地區一體化和區域經濟融合發展。雙方將持續推進戰略性大項目，深挖新興領域合作潛力，發揮地方經濟互補優勢，實現經貿合作提質增量，推動雙邊貿易額向2000億美元邁進。雙方商定2020至2021年舉辦中俄科技創新年，聯合提升自主研發能力。涉及經貿、能源、科技、航天、農業、教育等領域近30份雙邊合作文件的簽署，顯示全方位、深層次、多領域的中俄互利合作格局正在形成。



值得一提的是，兩國元首出席莫斯科動物園熊貓館開館儀式，向俄羅斯人民隆重推出友誼使者，成為慶祝中俄建交70周年系列活動一大亮點。埃菲社刊文指出，中俄元首“續寫‘熊貓外交’新篇章”。



此訪闡釋發展合作主張，展現中國責任擔當。習近平主席在聖彼得堡國際經濟論壇發表演講，系統闡述加強國際發展合作的倡議主張，指出可持續發展是破解當前全球性問題的“金鑰匙”，是各方最大利益契合點和最佳合作切入點。各方普遍認為，中國不搞本國優先的自私哲學，不搞你輸我贏的零和博弈，而是將自身發展寓於全球發展，在同各國良性互動中實現普惠共贏，將不斷為世界經濟提供市場、添加動力、創造機遇。



“交得其道，千里同好”。在中俄建交70周年的歷史節點，在世界百年變局的關鍵當口，習近平主席這次訪俄之旅繼往開來，影響深遠，將推動中俄關係大踏步邁入新時代，為全球發展注入新活力，為國際社會增添正能量。