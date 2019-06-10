中評關注：柯全力衝人氣　將訪花東交鋒韓流

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）2020選戰藍綠白都已各自動起來，民進黨蔡英文早已把初選當大選在打，中國國民黨強棒高雄市長韓國瑜也展開全台造勢叫陣，而無黨籍台北市長柯文哲臉書每篇文至少都有2萬以上按讚，網路實力不容小覷。月底即將到花東走訪基層的柯，屆時人氣如何？將與韓隔空交鋒。



韓國瑜繼6月1日台北市府前凱道舉辦大會師創下10萬以上韓粉相挺的佳績後，8日的花蓮場參與人數同樣引起論戰，從網友以面積實算的2至3萬人、警方保守預估的6萬人，到主辦單位宣稱15萬人的數據都有，但不可否認的是韓國瑜人氣照樣非常旺。緊接著韓國瑜15日將到雲林、22日在台中、29日到屏東等地舉辦造勢活動，可說是一週一造勢，要燒旺自己的人氣通過黨內初選。



不過，被視為2020另一強勁對手的柯文哲也不是省油的燈，在年輕選民獲得高支持度的柯，藍綠都不敢隨意出手打壓，爭取國民黨提名的鴻海董事長郭台銘被媒體問到“大巨蛋案”時就坦言，台北市長柯文哲有年輕選票，“你不要破壞我跟柯市長的交情”，不談巨蛋。



柯文哲的這份高人氣也顯示在其臉書粉專上，柯日前在市議會備詢，遭民進黨市議員公布北市府內部討論大巨蛋解決辦法的錄音檔，綠營市議員一致批柯“喬蛋”，讓柯一度火大到拍桌怒吼，而在端午節柯也以此KUSO自嘲，拍攝端午立蛋的“喬蛋”影片，不到一天就有42萬次觀看、5萬人按讚，網路人氣雄厚，而柯也預告官方頻道全新企劃《這就是科學It’s Science》即將上線，讓粉絲相當期待。



柯文哲按照自己的步調，週末也外出到各縣市“故佈疑陣”，已經走訪台中、彰化、高雄、宜蘭的柯，即將在21日、22日下鄉前往台東縣、花蓮縣演講、參訪、會粉絲，深入農家搏感情了解農作等，甚至不排除還會再另外規劃前往屏東縣等地，外界視為是柯文哲為了2020整合空軍、部署陸軍、與民眾接地氣的一連串動作。屆時柯文哲到花東會不會受到熱情柯粉歡迎，將成為關注焦點，也是柯文哲與韓國瑜空中交鋒比較點。