周瑟瑟多語種詩集《向杜甫致敬》在紐約出版

《向杜甫致敬》封面。（圖片來源於網絡） 中評社北京6月9日電／詩人周瑟瑟多語種詩集《向杜甫致敬》近日在紐約出版。詩集共收錄了55首詩，是從周瑟瑟30多年創作的詩歌中精選出來的，包括《向杜甫致敬》組詩，以及《林中鳥》《咕咕》《人群中總有一個好看的》《人馬》《私有制》《洗衣機裡的小孩》等代表作。由美國的出版社New York New Century Press Inc.在紐約出版，包括英語、西班牙語、瑞典語、日語、韓語、蒙古語、越南語、漢語等多語種，由日本漢學家竹內新、墨西哥漢學家莉亞娜、越南漢學家何範賦，以及（智利）孫新堂、（韓國） 郭美蘭 、（美國） 洪君植、（瑞典）李笠、（美國）金重、（澳洲）卡桑德拉·阿瑟頓、莫笑愚、李賦康、海岸、張智中、葦歡、哈森、王國己、楊虛等翻譯家、詩人翻譯。



周瑟瑟的詩歌作品刊發於墨西哥《詩歌報》月刊、墨西哥學院報、哥倫比亞《普羅米修斯》、蒙古國《季節與作家》等刊物，收入《林中鳥－－中國當代詩選》（古巴南方出版社，2018年）、《五個中國詩人：新詩掠影》（哥倫比亞麥德林伊菲特大學出版社，2017年）等選本，以及詩歌精選集《周瑟瑟詩作》（西班牙語，墨西哥國立自治大學、墨西哥城國際詩歌節，2018）等。



周瑟瑟近年應邀參加第27屆哥倫比亞麥德林國際詩歌節、第七屆墨西哥城國際詩歌節、第三屆（越南）亞太地區詩歌節、孔子學院拉丁美洲中心“中國作家講壇”，在聶魯達基金會、智利聖托馬斯大學、哥倫比亞塔德奧大學、墨西哥國立自治大學、墨西哥蒙特雷新萊昂州自治大學、墨西哥奇瓦瓦自治大學等進行詩歌朗誦與文學講座，他以“詩人田野調查”的方式大劑量寫作，提出“詩歌人類學”、“走向戶外的寫作”、“重建中國詩歌現代性啟蒙精神”，創造了一種“元詩歌簡語寫作”，具有一定的國際影響力。



如何向西方世界有效傳達中國當代詩歌的聲音？周瑟瑟除了每年參加國際詩歌節，在國外大學進行詩歌朗誦與文學講座，他還與翻譯家孫新堂共同編選了《中國當代詩選》，收錄了43位中國當代詩人的作品，由百花洲文藝出版社出版了中文版後，西班牙語版由智利新普雷門特出版社出版，並與多家拉丁美洲國家重要的文學出版社簽訂了出版合約。《向杜甫致敬》是向西方世界傳達中國當代詩歌的聲音的一部分，體現了中國當代詩人的古典精神傳統，以及如何及時處理當代與世界的詩歌經驗。



在《向杜甫致敬》這部多語種詩集裡，周瑟瑟以屈原、杜甫、李白等中國古代詩人為寫作對象，向中國古典詩歌文明致敬，他重寫中國古代詩人，發現屈原、杜甫、李白的古典的現代性，試圖向西方講述古典中國與現代中國的關係，古典中國與世界文明的關係。他的寫作是從中國當代詩歌的精神源頭上下筆，再現古典詩歌傳統的現代性，讓西方看到中國當代詩歌的精神風骨。



來源：紫荊網