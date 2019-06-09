綠初選民調前夕　陳菊再表態挺蔡英文連任

中評社台北6月9日電／民進黨“總統”初選民調10日開始，“總統府”秘書長陳菊今天說，在這最後關鍵時刻，團結合作是對台灣、對下一代的責任，她懇請大家支持蔡英文連任，繼續領導台灣前進、守護台灣。



民進黨“總統”初選10日到14日進行民調，這次民調方式採市話與手機各半；民進黨中央預估，最快13日中午、最慢14日，民調結果就揭曉。



中央社報道，陳菊今天透過臉書貼文指出，“在2008年，民進黨最低迷時，小英勇於承擔；在2016年，她帶領我們重返執政。”



陳菊說，面對3年來的風雨艱難、批評責難，蔡英文始終沒有退縮過，更不曾改變堅持改革的意志。蔡英文的責任無比沉重，但無所畏懼，一肩扛起。



陳菊表示，在這最後的關鍵時刻，團結合作是民進黨對台灣、對下一代的責任，她懇請大家支持蔡英文連任，繼續領導台灣前進、守護台灣。



另一方面，民進黨“總統”初選參選人、前“行政院長”賴清德上午從屏東出發，開始一連3天“壯大台灣車隊遊行”。



賴清德行動辦公室發出訊息表示，車隊一路往台南挺進，由於民眾相當熱情，很多鄉親騎機車追著車隊，趁停紅燈空檔握手、拍照，因此，車程比預訂時間延遲許多。



除了上午民進黨“立委”鍾佳濱到場相挺，屏東縣長潘孟安也現身替賴清德加油打氣，潘孟安說，賴清德是他兄弟，政治可以很殘酷，也可以很有溫度。



車隊抵達高雄，民進黨“立委”劉世芳更陪同賴清德站上車，台南市長黃偉哲也跨市到高雄替賴清德加油。