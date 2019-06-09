“香港一帶一路國際食品展”周二隆重開幕

2018年第一屆“香港一帶一路國際食品展”（圖片來源於網絡） 中評社北京6月9日電／“香港一帶一路國際食品展”載譽歸來，“第二屆香港一帶一路國際食品展”（BRIFE）將於6月11日至13日，一連三日在香港亞洲國際博覽館隆重舉行。該食品展由香港一帶一路食品貿易協會以及中國農業農村部主管的中國農業展覽協會主辦。今屆食品展提供逾300個展位，35個國家及地區的展商參展，展示數千種來自“一帶一路”以及全球各國的特色食品、農業產品和專項服務，吸引逾30個國家（地區）近8000位買家採購及觀展。



“香港一帶一路國際食品展”是國際上首個兼唯一以“一帶一路”為主題的農產品和食品商貿展，旨在為國際農業和食品產業搭建商貿對接和投資合作的專業新平台，把握“一帶一路”發展機遇。在目前中美貿易戰陰霾揮之不去的背景下，更成為全球企業拓展大中華地區和在“一帶一路”廣大沿線市場推廣品牌、拓展網絡、發展商機的重要新平台。



是次展會獲包括中國內地和香港特區政府在內的逾40個國家及地區的政府支持，並榮獲近30個國家的部長、駐華大使和駐港（澳）總領事組成榮譽顧問團。中國農業農村部黨組書記、副部長韓俊和商務部副部長錢克明均對展會予以高度肯定和大力支持。香港行政長官林鄭月娥、外交部駐港特派員公署特派員謝鋒及財政司司長陳茂波均為展會題詞勉勵。



BRIFE 2019共提供逾300個展位，匯聚六大主題展區：農業食品展區、食品及飲品展區、酒類展區、食品及餐飲連鎖展區、清真食品展區和專業服務、設備及投資展區。今年逾35個國家的展商參展，展出數千種來自“一帶一路”以及全球各國的特色食品、農業產品及專項服務。多國將在現場設立大使館或駐港（澳）總領事館展區，讓入場人士可以了解該國經濟、風貌、文化和風土人情等，預料吸引逾30個國家（地區）近8000位買家採購及觀展。



今年展會新增數個精彩大型主題活動：包括“中國白酒巡禮”、葡萄酒品鑒會，匯聚多國頂尖侍酒師的“一帶一路侍酒師挑戰賽（亞洲）”等。大會還推出“一帶一路”美食廚房，將匯聚各大企業代表，與國際名廚甄文達（Martin Yan）一同表演精湛廚藝，以推廣“一帶一路”沿線國家（地區）的豐富飲食文化和多樣的食材。



與展會同期舉辦的“一帶一路農食品產業及商業高峰論壇（ATS）”，將匯聚來自逾40個國家（地區）的政府官員，國際機構代表、行業領袖和權威專家等，圍繞“一帶一路”框架下國際農食品產業的熱點議題，就促進本國經濟和區域及跨區域合作的發展建言獻策、共襄合作。



在三天展會中，還有超過50場專題研討會和推介會，為業界提供“一帶一路”產業的相關信息，並安排數十個國家和企業，簽署近百項合作框架協議。



首屆BRIFE 於2018年6月27至29日在香港亞洲國際博覽館舉行，取得圓滿成功，期間舉辦了超過50場商貿配對會、推介會和研討會。中國黑龍江、江蘇、廣東和重慶等省市的代表團分別與來自加拿大、韓國和香港特別行政區的代表團簽署價值達300億人民幣的投資採購合作備忘錄，為“一帶一路”倡議落地到農食品產業發展和國際貿易合作，踏出重要一步。



來源：大公網