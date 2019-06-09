研究：蜜蜂也能“看懂”數字

中評社香港6月9日電／看到符號“4”，你會覺得這是一個數字。這對人類來說並非難事。不過研究人員發現，擁有“微型大腦”的蜜蜂也有著這種將符號與數量關聯起來的能力。



研究人員說，這是首次發現昆蟲也具有如此複雜的認知能力，不僅有助了解與數字相關能力的形成過程，還為人類和其他物種交流帶來了新的可能。



據新華社報道，澳大利亞皇家墨爾本理工大學研究人員和法國同行在新一期英國《皇家學會生物學分會學報》上發表論文介紹說，他們利用一種特製的“Y”形迷宮訓練蜜蜂，使其能夠將符號與特定數量的某些物體正確匹配，然後測試這些蜜蜂能否利用新學來的知識將符號與特定數量的其他物體匹配，如將“2”與兩根香蕉、兩棵樹或兩頂帽子相對應。



結果發現，無論是從符號到數量，還是從數量到符號，經過訓練的蜜蜂能夠很好地完成任務。只不過這種匹配只能在所訓練的單一方向完成，如果一組蜜蜂接受了從符號到數量的對應訓練，那麼它們不會反向完成從數量到符號的匹配。



參與研究的澳大利亞皇家墨爾本理工大學副教授阿德里安·戴爾說，先前有研究顯示，靈長類動物和鳥類能學會將符號和數量關聯起來，這是第一次發現昆蟲也具有此種能力，表明這種複雜的認知能力並不局限於脊椎動物。



“人類大腦有860多億個神經元，而蜜蜂大腦只有不到100萬個神經元，”戴爾說，“如果蜜蜂有學習象徵性語言的能力，這將為未來跨物種間的交流開闢令人興奮的新途徑。”



研究人員說，雖然蜜蜂無法像某些動物一樣能夠更好地理解符號並執行復雜任務，但研究蜜蜂的“微型大腦”如何處理如此複雜的信息，有助於理解人類和其他動物的數學和文化思維，也為將來設計高效計算系統提供了更多可能性。