贊“八不移交”“六修訂”充分保障人權

近20個本港法律團體昨前往政府總部向保安局代表遞交聲明書，支持政府修訂《逃犯條例》。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月9日電／香港中小型律師行協會、亞太法律協會等近20個本港法律團體，昨日前往政府總部向保安局代表遞交聲明書，支持特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》。聲明書強調，修例符合聯合國國際刑事司法協助的標準和做法，顯示香港竭力維護社會公義及打擊跨境犯罪的決心，而特區政府早前提出的“八不移交”及最新的六項修訂，適切回應了坊間的各種質疑和擔憂，更充分保障人權。香港中律協創會會長陳曼琪表示，法律界很多人都支持修例，法律人應該堅守專業理性，不偏不倚地提出意見建議，站穩立場維護國家利益。＼大公報記者 周宇 （文） 林少權（圖）



法律團體在遞交給保安局的聲明書中，闡明了支持修例的基礎及立場，包括：修例符合聯合國國際刑事司法協助的標準及做法，對移交逃犯及人權保障作了有效平衡；修例有迫切性，可以填補法律漏洞；修例有助伸張正義；新修訂完全可以接受；修例讓香港更安全；修例不存在“擺法院上枱”；不該用雙重標準看待修例；法律人應該堅守專業理性以及站穩立場維護國家利益。



法律界應維護香港繁榮穩定



香港中律協創會會長陳曼琪指出，很多法律界人士都支持修訂例：“捍衛法治、打擊嚴重跨境罪行是不分地域的。《逃犯條例》的修訂，並不是針對一個特別的司法管轄區，或者只是針對內地，法律應是同一原則，適用於不同地方。”陳曼琪強調，法律人應該堅守專業理性，不偏不倚地提出意見建議，站穩立場維護國家利益。她對近來一些法律界人士將修例變成政治籌碼，將法律政治化，濫用市民大眾的信任進行“政治騷”表示失望。在中美貿易戰背景下，修例從本地立法問題演變成國際政治的角力議題，香港法律界應當認清現實，捍衛國家利益和“一國兩制”方針，維護香港的長期繁榮穩定。



香港中律協會長盧懿杏表示，修例有利於打擊跨境罪行，對香港保持繁榮穩定非常有利。



香港法學交流基金會副主席丁煌說，修例旨在填補法律漏洞，為本港的營商環境保駕護航。

