﻿教聯會籲老師緊守專業　勿動員學生遊行

警務處處長盧偉聰呼籲遊行人士以和平、理性、守法、有秩序的方式表達意見。（圖片來源：大公報） 中評社香港6月9日電／近日有組織打著教育界旗號反對修訂《逃犯條例》，香港教育工作者聯會（教聯會）昨日發表聲明，強烈呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與有關遊行，以免他們被捲入政治漩渦，造成嚴重後果。聲明指，現時修例已極度政治化，教師應理性表達政治訴求，客觀持平教導學生多角度探究修例的利弊。



誤墮法網毀前途



教聯會發表題為“教聯會呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與遊行”的聲明，指日前有教育團體公開呼籲教師響應今日舉行的反修例遊行，又有激進學生組織在社交網站鼓動學生參與街頭抗爭。教聯會強烈反對以任何暴力方式表達訴求，同時擔心學生因參與遊行而危害自身安全，甚至誤墮法網，前途盡毀。



教聯會重申支持盡快通過修例，認為能彌補香港在司法互助、共同打擊犯罪方面存在的不足，增進與國際間及周邊地區的司法合作，保持社會繁榮安定，從而避免香港淪為逃犯避風港，藉以維護“一國兩制”。



教聯會強調。政治歸政治，教育歸教育，反對有人將一己的政治訴求帶入校園，企圖利用師生作政治表態，嚴重破壞校園安寧，又認為將政治操作帶進校園，會干擾學校的正常運作。



來源：大公報