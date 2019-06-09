朱狠批蔡賴執政錯誤 賴清德要負最大責任

朱立倫參訪觀音工業區聚紡公司，肯定企業研發能力。（照片：朱立倫競選辦公室提供） 中評社桃園6月9日電（記者 黃文杰）正在參加中國國民黨初選的前主席朱立倫上午在桃園受訪表示，蔡英文如果覺得過去3年執政方向正確，全民就不會在2018(九和一選舉)用選票反對，絕對走了非常錯誤的方向，對於“蔡賴體制”功過，朱立倫也批評賴清德要負最大責任（蔡2017年找賴當“行政院長”）。



朱立倫今天上午先後參觀觀音工業區聚紡公司、新屋區太平洋自行車公司，對台灣企業代工、研發創新和建立自己的品牌表示肯定，活動並接受媒體採訪，做以上表示。



另外，朱立倫也被媒體問到，國民黨訂定初選公約，如未獲提名絕不違紀參選的看法，擔任過國民黨黨主席朱立倫說，相信任何的選舉提名，最後一定要求黨內同志，尊重初選的結果，初選之後，就要全黨團結一致，這是基本的要求，“如果不能符合基本要求的人，他根本不能參加國民黨的初選，這是最基本的要求。”



在參訪桃園知名企業，朱立倫對於台灣紡織產業，浴火重生關鍵就在“布料研發”，桃園有聚紡公司，新北有興采、儒鴻等知名企業，現在台灣已是機能紡織王國，現在全球戶外運動服飾產品中，約有70%是使用源自台灣的機能性布料所生產，給予高度肯定。



朱立倫表示，如果在新北到苗栗這條全球最密集的紡織產業聚落帶，結合自貿港，利用機能布料優勢以及鄰近機能布料產區的速度優勢，可以部份抵銷人工成本差距，在全球化布局中，台灣將成為機能紡織島。



聚紡公司董事長蔡秋雄接待朱立倫，提到台灣這麼多年，都是學法律的人領導，其實很可惜，蔡感嘆業界做到頭髮都掉光了，還是不知道該怎麼辦，呼籲台灣應該要讓學財經、理工來領導，力挺台灣要選出財經“總統”朱立倫。



兩場參訪行程，朱立倫接受媒體採訪，被問到民進黨2020初選電視辯論，蔡細數近3年來政績，表示自己方向正確；賴表示民進黨去年大選已出現了警訊，對此有無看法?



朱立倫說，蔡英文如果方向正確，民眾就不會在2018年時出現這麼大的反彈，絕對是錯誤的方向，而賴清德身為“行政院長”，也要負最大責任。