“一帶一路”黑龍江考察啟動　梁振英勉港青

中評社北京6月9日電／由香港黑龍江經濟合作促進會主辦，港區省級政協委員聯誼會、香港金融發展協會、太平山青年商會及中央獅子會共同協辦的“慶祝建國七十周年 2019香港工商界暨青年‘一帶一路’黑龍江考察”啟動儀式昨舉行。



主禮嘉賓全國政協副主席梁振英說，如今的青年人有更廣闊的發展空間，期盼青年學生學以致用，他以前警務處處長曾偉雄獲中央委以重任，提名他競逐國際組織要職為例，勉勵青年人更加積極主動參與國家治理實踐。



在啟動儀式上，黑龍江經濟合作促進會創會會長魏明德作為活動發起人致歡迎辭，介紹了黑龍江的經濟人文情況，他希望透過活動增進港澳台四地青年交流，增強對一個中國的認同。



梁振英在致辭中道，中國國土面積廣闊，地緣遼闊，機會眾多，而不像香港經濟結構相對單一，在職業選擇上，他寄語同學在學有所成後可以到更廣闊的空間學以致用。他又希望同學踐行習近平會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時的“四個希望”，一是更加積極主動助力國家全面開放；二是更加積極主動融入國家發展大局，特別是在“一帶一路”和粵港澳大灣區方面；三是更加積極主動參與國家治理實踐；四是更加積極主動促進國際人文交流。



曾偉雄參與國家治理好例子



梁振英又提到前警務處處長曾偉雄先獲中央任命為國家禁毒委員會副主任，再獲提名競逐聯合國維也納辦事處總幹事一職，他稱：“最近有消息指，國家提名他（曾偉雄）競任聯合國的職務，這個就是參與國家治理實踐的一個非常好例子。二十多年前、九七之前、香港未回歸的時候，大家有沒有想過一個香港人可以去聯合國任職？如果有的話，那個人一定是英國人，不是我們中國人。”



出席啟動禮的主禮嘉賓還包括：特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂，中聯辦社會工作部部長薛惠君、協調部副部長李文慎、青年工作部副部長楊成偉、新界工作部副部長楊小嬋，民政事務總署總行政主任林文明，全國政協委員劉宗明、香港嶺南大學校長鄭國漢等。



陳浩濂表示，在推動共建“一帶一路”走深走實，黑龍江正發揮地緣優勢，做好橋樑作用，為我國不同省市開展與俄羅斯合作搭建橋樑和紐帶。他說，很多香港的商家都看重黑龍江的發展潛力，紛紛投資黑龍江不同的領域，包括製造業、商貿、金融及現代服務業等，香港是黑龍江最大的外商直接投資來源地。“我們希望通過這些多元化及別具特色的活動，讓香港青年親身感受國家在經濟發展和‘一帶一路’的機遇。”



今年是港龍會第四次舉辦黑龍江考察團，此次考察將於2019年6月14至18日舉行，參觀當地知名的航空航天技術及機器人中心，對俄果蔬國際物流園區、綜合檢驗檢測中心，哈爾濱經濟技術開發區等地，進行科技、物流、農業等多方面交流，亦將參觀聖索菲亞教堂、中央大街、地下原始森林、哈爾濱大劇院、侵華日軍731罪證陳列館等，從文化、生態、歷史等多方面了解當地發展，希望透過此次考察，進一步加強香港與黑龍江及俄國的交流，促進深化產業考察。



來源：大公報