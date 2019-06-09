﻿張建宗：就修訂草案拿捏平衡點

張建宗指，部分市民可能被片面的報道及反修例口號式宣傳誤導（圖片來源：大公報） 中評社香港6月9日電／《逃犯條例》修訂草案將於周三在立法會大會恢復二讀，政務司司長張建宗昨日在一個電視節目中重申，修訂《逃犯條例》並非政治任務，但明白市民的憂慮，政府正就修訂拿捏一個最好的平衡點。他認為，修例是個起步點，讓本港有法律基礎打擊犯嚴重罪行的逃犯，長遠希望與個別地區簽訂移交逃犯的長期協議。



張建宗指出，台灣殺人案疑犯陳同佳預計十月獲釋，有必要盡快通過修例。他強調，引渡逃犯要符合雙重犯罪原則，香港沒有的罪行不能夠移交。而本港司法獨立，疑犯有權要求司法覆核，亦有終審法院把關，過程開放透明，不可能黑箱作業，加上政府不同部門把關，相信香港能成為令人有信心的地方。



部分市民被誤導



張建宗又指，部分市民可能被片面的報道及口號式宣傳誤導，以致對修例不太了解。修例已剔除政治罪行，市民擔心的政治打壓並不存在，強調絕對不會出賣港人。他希望透過加強解說，釋除公眾疑慮。



同場的保安局副局長區志光表示，本港只能與20個已簽訂長期協議的國家進行逃犯移交，過去曾收到200多個移交申請，最終成功移交109名逃犯，當中涉及一些嚴重罪案如毒品罪、行劫罪、詐騙罪、兇殺案及強姦案，部分案件因證據不足而未能成功移交。



來源：大公報