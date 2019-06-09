G20財長公報料提貿易緊張加劇

中評社香港6月9日電／G20財長在日本福岡舉行會議，憂心全球經濟會因美中貿易戰而反轉向下。20國財長同意以“加劇”字眼來描述目前貿易與地理政治緊張，並承諾採取進一步行動來因應經濟下行風險。



20國集團（G20）財政部長和央行總裁本週末在福岡市舉行會議，預期將提到貿易戰可能引發全球經濟“下行風險”，特別是美中兩大經濟強權間的貿易磨擦。



主持會談的日本財務大臣麻生太郎在昨天會談首日結束時告訴媒體記者，今年下半年全球經濟表現應屬“穩固”，但“下行風險依然存在”。



國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德今天接受日本經濟新聞專訪時表示，貿易緊張是全球經濟面臨的“主要”逆風，是“迫近的重大風險”。



中央社援引報道，3名G20消息人士今天在第2天會議登場時表示，20國財長同意以“加劇”字眼來形容當前貿易與地理政治緊張，並承諾採取進一步行動來因應經濟下行風險。



消息人士說，今天稍後發布的財長會議公報將指出，“最重要的是，貿易與地理政治緊張已經加劇”。



消息人士告訴路透社，最終定版的公報也會闡述G20財長“將持續對抗這些風險，並準備採取進一步行動”，也會“重申各國領袖在布宜諾斯艾利斯峰會有關貿易的結論”。



知悉定版公報內容的消息人士說，日本同意確認去年12月在阿根廷首都發布有關貿易議題的用語說法。



布宜諾斯艾利斯會議倡議美中貿易戰休兵5個月，透過協商終結日益惡化的貿易衝突。然而就在兩國貿易戰開打近一年時，美中談判上個月觸礁，雙方對彼此貨品再加徵關稅。