中評社北京6月9日電／近年來，伴隨文化事業全面繁榮、文化產業快速發展，文藝理論研究隊伍迅速擴大，研究範圍不斷拓展，相關作品層出不窮。然而，其中一些理論文章依然“板著臉”，令人難以享受閱讀的趣味；一些理論表述“剪不斷、理還亂”，讀起來頗費一番功夫；還有一些文藝理論只關注藝術家和藝術品，卻忽視了欣賞者與社會生活。構建具有中國特色的文藝理論體系，不僅要重視相關學者的專業研究能力，更要培養其洞察力、思辨力及表達力等綜合能力，借此消除文藝理論的神秘感，使其更加親切動人。



研究我國文藝理論，王朝聞先生是繞不開的一座高峰。今年，適逢王朝聞誕辰110周年，中國藝術研究院美術研究所和《美術觀察》雜誌社特主辦“王朝聞文藝理論及其現實意義”學術研討會，邀請文藝界各領域專家、學者共同探討王朝聞學術思想的當代價值。深入王朝聞的文藝世界，找尋其文藝理論精髓所在，無疑可以為當代文藝理論建設提供參考和借鑒。



“生活，是一切藝術的基礎，是作品成功的重要條件。”王朝聞在文藝理論研究中始終堅持這一根本原則，不斷深化個人在美術、文學、戲劇等領域的探索，將日常生活體驗融入文藝理論體系構建。他從具體的藝術作品、實踐出發，盡精微以致廣大，由一般現象提煉特殊規律，這與時下一些論文大而無當、好砌名詞的寫作方式形成鮮明對比。由生活而來的文藝理論，沒有高深的名詞卻可一針見血，對細節的體味更易引發共鳴，具有強大感染力和傳播力。打破各學科圍墻的文藝理論構建方式，則對當前學科研究趨專精而非廣博、理論研究面向專業而非社會的種種學術現狀有所啟示。



理論文章之美，不僅美在源於傳統與生活的內容，也美在形式和語言。某種程度上，理論家也應是藝術家，賦予理論作品以藝術之美。古代文藝理論是我國文藝理論的重要組成部分，陸機的《文賦》、劉勰的《文心雕龍》等作品都在闡發精辟的文藝見解時，以隨感而發的形式、優雅清新的文辭使人如沐春風，這樣的創作手法是當代文藝理論應繼承的寶貴傳統。王朝聞的文藝理論創作便汲取了古代文藝理論精華。他的文章標題往往趣味橫生，文中大量使用類比、比喻等論證手法，形象活潑。在《黃鱔不是泥鰍》一文中，他以四川民間俗語為題，批評一些曲藝藝術中存在生搬其他藝術形式的行為，如同試圖將泥鰍拉得和黃鱔一般長。隨筆式的寫作手法、獨到的感受力、凝練生動的語言，為當代文藝理論提供了有益借鑒。



親切動人的文藝理論離不開對時代脈搏的準確把握。無論是唐代孔穎達對“詩言志”進行重新闡釋，明確提出將情、志相統一的觀點，還是魯迅在20世紀初倡導發揮文學藝術的社會功用，均是在吸收前人文藝理論基礎上，將個人思考與時代浪潮相結合，繼而推動我國文藝理論發展進程。“藝術和學術的生命力表現在永遠不感到滿足，感到滿足也許意味著生命力在明顯地減退”，正是這種在研究中與時代同行、不止步於現狀的態度，使王朝聞創作的如《論鳳姐》《審美談》等諸多理論作品如今仍彰顯出生命力。當代文藝理論研究如火如荼，但縱觀歷史可知，理論研究更應追求新葉常青之勢，唯有如此才能永葆活力，常讀常新。



新時代，構建具有中國特色的文藝理論體系成為文藝界、理論界的重大使命。如何使文藝理論作品滿足人民需要？如何使文藝理論研究從“高原”邁向“高峰”？如何使中國的文藝理論“為世界貢獻特殊的聲響和色彩”？讓文藝理論變得親切動人是回答好這些問題的重要條件。



來源：人民網－人民日報