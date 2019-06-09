讓優秀作品走進海外觀眾的心

中評社北京6月9日電／中國經濟在近20年進入快車道，目前穩居第二名，為世界的繁榮發展做出了巨大的貢獻，但中國的發展，也會使某些國家感受到威脅，近期的中美經貿摩擦成為熱點，正是在這樣的背景下發生的。正因如此，讓世界客觀地認識中國、了解真實的中國正是文化工作者、文化企業應該承擔的歷史使命。



根據中國演出行業協會發布的《2017中國演出市場年度報告》顯示，2017年中國赴海外演出收入29.87億元，比2016年上升8.43%，國外來華演出收入為47.25 億元，文化演出國際貿易存在數量和貿易額的雙重逆差。進口大於出口肯定是不爭的事實。從票房收益看，我們走出去的項目票房收入還非常微薄，遠遠少於外國來華的演出收入。如何解決演出的貿易逆差，加快“走出去”的步伐？關鍵還是要搭建起一個對外文化交流的平台渠道，推出一批中國優秀的演出劇目到國際市場。



2016年，為增強“一帶一路”沿線國家的文化藝術交流與合作，中國發起成立了絲綢之路國際劇院聯盟。發展2年多，聯盟已擁有107家成員單位，成員單位遍布全球38個國家和地區以及包括2家大型國際組織，不僅成為國際上最大的表演藝術交流平台，也成為向世界傳播中國文化、講好中國故事的重要平台，為引進各國優秀文化藝術提供了商業和渠道上的極大便利，也為中國優秀舞台藝術提供了一個規模和潛力都非常大的國際市場。



通過該平台，2017年，中國精品木偶團、內蒙古自治區烏審馬頭琴交響樂團走進泰國、菲律賓、法國進行商業巡演。今年3月29日至4月6日，大型原創回族舞劇《月上賀蘭》在美國洛杉磯、拉斯維加斯、舊金山三地巡演10場。巡演期間，超過300家的美國主流媒體對《月上賀蘭》給予正面報道，覆蓋主流媒體面達到了75%。今年8月，廣州芭蕾舞團到美國林肯藝術中心進行演出《布蘭詩歌》與中國舞蹈《在水一方》，完成了中西方文化的一次深度對話。



這些優秀劇目在“走出去”的過程中，一方面對外展示了中華優秀演藝產品的風采，另一方面也試水了海外演藝市場的特點和需求。然而，這還不夠。我們還應該充分利用“走出去”加強國際合作，提升中國原創劇目的製作能力，讓中國的演藝作品更具國際性，更好地表達中國故事，深入走進海外觀眾的心。2018年，由中國、德國、英國等團隊聯合製作的歌劇《馬可波羅》，2019年，由中國、法國、美國等團隊聯合製作的音樂劇《圖蘭朵》等，就是對“中國故事、國際表達”製作理念的一次有益探索，延伸了“走出去”的深度和廣度。



以心相交，方可成其久遠。優秀劇目及演藝資源是外國文化“引進來”和中國文化“走出去”的重要組成部分，在當前的國際形勢下，我們在敞開胸懷、大規模引進國外優秀文化藝術劇目與產品的同時，更應該積極推動音樂劇、歌劇、舞劇等音樂類演出劇目“走出去”“走進去”“走下去”，堅持用優秀的舞台藝術講好中國故事，進一步推動世界各國開展和而不同、兼收並蓄的文化交流與合作，實現不同文明、民族之間的交流互鑒。



來源：人民網－人民日報海外版