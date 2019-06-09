中國製造走向世界——C919大飛機（中國畫）（圖片來源：人民網） 中評社北京6月9日電／2萬平方米展廳，3個國家級專業展覽，近1200件參展作品同時亮相……這是由文化和旅遊部、上海市人民政府共同主辦的第十二屆中國藝術節全國優秀美術作品展覽、全國優秀書法篆刻作品展覽及全國優秀攝影作品展覽的盛況。儘管此次展覽規模頗為龐大，但正如文化和旅遊部藝術司司長諸迪所說，展覽作品重在保證質量，保證其具有代表性。如何解讀上千件作品所呈現的當代中國藝術面貌？怎樣用創作為實現中華民族偉大復興的中國夢提供價值引導力、文化凝聚力和精神推動力？三大展覽或許可以給人以啟迪。



觸摸現實生活溫度



習近平總書記在文藝工作座談會上指出：“文藝創作方法有一百條、一千條，但最根本、最關鍵、最牢靠的辦法是扎根人民、扎根生活。”此次展覽中，深入生活、關注現實的藝術創作成為主旋律，折射出文藝工作者對生態保護、科技進步、鄉村建設、民生改善等領域的高度關注。



文化和旅遊部國家主題性美術創作項目首批38件作品在美術展覽中接受廣大觀眾檢閱。作品中，既有以國產大飛機為對象，展現航空人為圓夢藍天而吃苦奉獻的範春曉中國畫《中國製造走向世界——C919大飛機》，也有以傣族人民在潑水節起舞歡歌為主題，反映文化遺產保護、民族文脈傳承的郎鉞雕塑《水舞歡歌》。青年藝術家們以年輕的視角捕捉社會發展足跡、記錄時代生活變遷，展現格局，釋放能量。展覽中，以李前油畫《支部建在樓上——上海陸家嘴金融貿易區黨建工作紀實》等為代表的“時代風采——上海現實題材美術創作工程”部分作品，同樣展現了改革開放以來，特別是黨的十八大以來上海各領域發展的蓬勃生機，以強烈的在地性引領觀者走入平凡場景，感受不平凡的建設成就。正如中國美術家協會主席範迪安所言，從展覽可看出，現實題材美術創作正成為中國美術發展新態勢。



對現實溫度的關注不僅展現在畫布上，也濃縮於鏡頭中。攝影家們踏遍祖國大好河山，用影像記錄人民美好生活，定格國家“高光”時刻。此次展覽集中呈現了近3年來攝影家們收藏的集體性視覺記憶，展現出影像與時代的生動聯繫。作品《讓傘》記錄下大雨突降時，執勤武警將哨位傘讓給群眾，自己立於雨中的瞬間。這一細節直擊觀者心底的柔軟，愈發喚起對子弟兵的崇敬與愛戴。《鯤龍AG600下水》《港珠澳跨海大橋》等作品，以重要事件、重大場面為題，透過雄渾勁健的美學風格，散發出強烈的精神感召力。特別是軍事題材攝影作品中，對維和部隊官兵、朱日和閱兵方隊、邊防戰士等群體的影像表達充滿力量，使軍人背後的奉獻精神更加鮮亮動人。



沒有藝術能夠脫離現實，也沒有生活能夠徹底拋開藝術。立足現實而不拘泥於勾勒現實，以藝術手法描繪新風貌、展現新精神、謳歌新時代是此次展覽的重要特征，也是中國藝術未來發展的重要方向之一。

