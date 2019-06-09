每個音符都奏響著中國故事

音樂會後，演出人員向觀眾致敬。（圖片來源：人民網） 中評社北京6月9日電／在小提琴和打擊樂奇妙的撞擊聲中，2019年葉小綱個人作品專場音樂會日前於國家大劇院奏響。音樂會由德國著名指揮Stefan Malzew執棒中國交響樂團，攜男高音歌唱家石倚潔、小提琴家陸威、打擊樂演奏家胡勝男、鋼琴家譚小棠、大提琴家秦立巍、圓號演奏家顧聰等國內外頂尖藝術家同台獻藝。



本場音樂會是葉小綱2019年首場個人作品音樂會，上演了葉小綱不同時期創作的音樂作品，同時也是他作曲生涯的一次整體性的回顧。開場曲目《峨眉》創作於2015年，由四川愛樂樂團及北京交響樂團共同委約，是為小提琴及打擊樂而作的二重協奏曲，謳歌了峨眉山的大好景色，描繪了四川深厚的歷史人文傳統。創作於2005年的《我遙遠的南京》是為紀念南京大屠殺中的30萬平民，作品中的大提琴以獨特的聲音與表達方式為中華民族的心靈史留下了重要一筆。構思於1998年的《青芒果香》是作曲家以亞洲熱帶植物命名的系列作品中的一首，充分顯示了作曲家敏感、細致而複雜的心靈以及對光影、色彩濃淡對比的喜好，表現了對大自然賜予的沁人肺腑的芬芳的感恩。創作於2002年的《西藏之光》，是作曲家西藏題材作品的第三首，很大程度上反映了作曲家中期作品的特征，描述了作曲家內心對西藏神聖地貌及精神信仰的尊重。加演曲目《聖山》，選自葉小綱第四交響樂《草原之歌》，展現了內蒙古地區宏偉的山川河流、豐富的民族文化、蒙古族人民重情重義的思想感情與純粹聖潔的精神崇拜。



本場音樂會由中國交響樂團主辦，是中國交響樂團2019音樂季“龍聲華韵”系列音樂會中重要演出之一。葉小綱說：這場音樂會濃縮了自己對祖國各地歷史、人文、風貌以及景色的體會，“講好中國故事、傳達好中國聲音是我們當代藝術家的職責”。葉小綱認為，相比幾十年前中國音樂內容不充實、技術不全面、美學概念與世界不接軌的狀態，目前中國音樂走出去的時機已經成熟。



作為蜚聲海外的知名作曲家，葉小綱近年來在國內外的藝術舞台上，綻放出無比耀眼的“中國之光”。其“中國故事”系列個人作品音樂會，目前已在美國、德國、英國、哥斯達黎加、秘魯、愛爾蘭等多個國家成功舉辦20餘場。



來源：人民網－人民日報海外版