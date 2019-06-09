稅收扶持創業創新效果持續顯現

中評社北京6月9日電／6月8日，記者從國家稅務總局獲悉，隨著減稅降費力度不斷加大，稅收扶持創業創新發展的政策效果不斷顯現，廣大市場主體的創業創新活力不斷增強。



“2016年以來，國家多次擴大小型微利企業所得稅減半徵收範圍，今年，國家將小微企業普惠性稅收減免政策作為實施更大規模減稅降費的‘先手棋’，進一步擴大小微企業的減稅紅利。減稅力度的逐年加大，持續激發了市場主體的創業創新熱情。”中央財經大學教授樊勇說。



“稅務部門的支持潤物無聲。”江西省萬載縣搏鷹實業有限公司負責人彭志勇說。前幾年彭志勇回鄉創業之初，稅務部門根據企業主營加工出口歐美訂單的箱包業務，為企業“量身定制”了涵蓋公司開戶、生產經營、出口退稅等業務的稅收優惠政策指引，並不斷壓縮退免稅辦理時間。近年來，減稅降費力度持續加大，僅2018年公司就享受各類稅收優惠千餘萬元。



“減免下來的稅款，盤活了企業資金，為創辦扶貧車間提供了助力。”彭志勇說，如今企業先後在萬載縣17個鄉鎮創建29個“扶貧車間”，吸納返鄉就業人員580人，並為157個貧困家庭提供了就業保障。



減稅降費帶動創業創新，創業創新支撐高質量就業。據統計，2018年，全國市場主體數量突破1億大關，全國城鎮新增就業1361萬人。



位於廣東省東莞市長安鎮的晟鼎精密儀器公司是一家大學生創業公司，公司運營總裁冼健威坦言快速發展的背後離不開國家政策和稅務部門服務的有力支持。公司2018年享受到稅收優惠減免稅額共12萬元，今年公司享受各項減稅政策，預計減稅超過63萬元。



2018年，國家進一步加大了研發費用加計扣除力度，允許企業委托境外發生的研發費用納入加計扣除範圍，並將科技型中小企業研發費用按75%加計扣除的政策進一步推廣至所有企業，這讓許多正在壯大的企業放了心。

