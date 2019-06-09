強降雨襲擊　江西省51.4萬人受災

中評社香港6月9日電／“看到你們來了，我們的心里就踏實多了！”8日上午，被洪水圍困了一整夜之後，村民劉志軍見到了滿身泥濘的消防救援隊員，懸著的心終於放了下來。



據新華社報道，7日以來，江西省永新縣普降大暴雨，局部地區降雨量超過300毫米，多個鄉鎮發生山洪災害，其中村民劉志軍所在的高橋樓鎮杉溪村受災最為嚴重，不僅電力和通訊中斷，就連進村的道路和橋梁都被山洪沖毀，村子成了與外界隔絕的一座孤島，300餘名村民被洪水圍困。



“暴雨一直下個不停，因為村子地處山區，山洪一下就衝了下來，把我家前面的路全部淹掉了。”劉志軍告訴記者，持續的暴雨還引發了山體滑坡和泥石流，村里的大部分農田都被淹了，大量的泥沙和腐木堆積在田里，還有部分房屋也被沖毀，“裡面的人出不去，外面的人進不來，我們只能是幹著急。”



災情緊急，為了儘快轉移被困群眾，永新縣委縣政府連夜召開防汛工作調度會，研究部署救援方案，來自吉安市和永新縣的救援隊員臨時組成突擊隊，連夜從被困村莊的另一側山腳出發，跋山涉水進入災區，用肩扛手提的方式將礦泉水、餅乾等物資送到災區群眾手中，並協助他們轉移到安全地帶。



8日下午4時，記者來到永新縣高橋樓鎮採訪時，正好遇見結束救援工作的消防隊員在救援現場原地休整、用餐。他們已經連續奮戰了近十個小時，直到最後一批被困群眾安全轉移，才顧得上吃幾口盒飯。



永新縣消防救援大隊政治指導員張瑋是第一批進入杉溪村的救援人員，他告訴記者，救援隊凌晨4點從另一個鄉鎮的山腳出發，翻越了3座大山，耗時近4個小時才進入杉溪村，沿途中多個路段被山體滑坡和泥石流淤積的泥土擋住了去路，“災情就是命令，哪怕是翻山越嶺，也要把人救出來！”張瑋告訴記者。



記者從江西省防汛抗旱指揮部了解到，6日至8日，江西多地遭遇強降雨襲擊，截至8日11時，風雹洪澇災害已造成江西6個設區市23個縣（市、區）51.4萬人受災。面對洪澇災情，江西各地迅速進入臨戰狀態，抗洪救災工作緊張有序展開。



6月7日下午，吉安市藍天救援隊副隊長劉光華接到群眾救援請求，吉安縣天河鎮有多名群眾被洪水圍困。救援隊伍立即趕赴現場，卻在離救援點還剩4公里遠的地方發現，前方多處道路被淹，水流湍急，車輛無法通行。被困區域停水停電，多名群眾被困屋內，無法直接營救。



為了儘快營救出被困人員，救援人員分批坐上鏟車到達指定地點，然後徒步一公里進入被洪水圍困區域，挨家挨戶進行搜救。隨著天色已晚，天空還下著大雨，有部分居民家周邊已是一片汪洋，救援人員用安全牽引繩拉起了一條“生命線”，將被困人員陸續轉移。



在上饒市玉山縣冰溪街道殿口村，3個村小組的200多名群眾被大水圍困在民房里，從各條戰線抽調的應急救援隊伍帶著4艘救援船火速奔赴救災現場，他們克服水情不明、地形複雜的困難，用手抱、用肩背、用船運，成為被困群眾最堅實的依靠。



“縣鄉村三級幹部和消防、武警、醫護人員都奮戰在抗洪搶險第一線，各項組織工作井然有序，下一步要把這些災民安置好，保障他們的衣食住行，同時積極開展生產自救。”永新縣委書記肖兵說。