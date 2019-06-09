銀保監會：中小銀行總體風險完全可控

中評社北京6月9日電／新華社報道，中國銀保監會新聞發言人9日就包商銀行接管工作、中小銀行等問題答記者問。



一、請介紹一下包商銀行被接管後的最新進展？



自5月24日包商銀行被接管以來，各類業務照常辦理，各項系統平穩運行，營業網點井然有序，銀行頭寸充足，流動性整體充裕。按照新老劃斷原則，包商銀行新的資產負債保持平穩運行。近日，該行發行期限6個月的同業存單10億元，發行期限3個月的同業存單2億元，發行利率分別為3.25%和3.15%，同業業務已恢復正常。目前，大額債權收購和轉讓協議簽署工作已經順利完成。



二、包商銀行接管託管工作下一步有什麼安排？



下一步，將在確保包商銀行正常穩健經營的前提下，適時啟動清產核資工作。聘請國內一流會計師事務所、律師事務所和資產評估事務所等中介機構，共同對包商銀行開展資產負債清查、賬務清理、債權債務關係清理、價值重估、核實資本等工作。接管組、託管組將嚴格依法依規，及時進行信息披露，確保各項工作陽光操作、公開透明、公平公正。我們將嚴格執行國家法律，自始至終保障各民事主體的合法權益，相關債權和股權都將按照法定程序進行處理。



三、據了解，山東省正在對恆豐銀行進行改革重組，請問進展如何？



據我們掌握的情況，因案件查處和改革重組等因素，恆豐銀行暫未對外披露年報。山東省委省政府高度重視恆豐銀行綜合改革，正在加快推進相關工作。整體改革思路已獲得各有關方面同意，下一步將抓緊實施。恆豐銀行前期有關涉案人員正在依法查辦。



目前，恆豐銀行總部已搬遷至濟南，流動性充足，經營狀況穩定。監管部門將繼續指導恆豐銀行加強風險防控，強化合規經營，保持經營穩中向好的態勢。

