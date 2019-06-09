廣西強降雨已致3萬多人受災

中評社香港6月9日電／記者從廣西壯族自治區應急管理廳獲悉，受高空槽和暖濕氣流共同影響，6月4日起廣西局部地區的強降雨造成河池、南寧、桂林、防城港等4市9縣（市、區）出現洪澇災情。截至8日20時，本次災害過程已造成3萬多人受災。



新華社報道，據統計，5日8時到8日8時，廣西有3個鄉（鎮）的雨量超過300毫米，其中雨量最大的河池市南丹縣城關鎮達到334毫米。



廣西氣象部門預計，6月12日前廣西將持續出現強降雨天氣，強降雨首先影響廣西北部，隨後逐漸向南部擴展，大部地區過程總雨量100-300毫米。預計湘江幹支流、柳江上游、洛清江、桂江中下游、鬱江部分支流、龍江、蒙江、賀江、西江幹流等江河可能出現超警洪水；桂林、柳州、河池、賀州、梧州等地部分中小河流可能出現5年一遇左右洪水。



據了解，截至8日20時，本次災害過程造成3萬多人受災，緊急轉移安置844人，需緊急生活救助297人，需過渡性救助144人，農作物受災面積3422.31公頃，倒塌房屋22戶53間，嚴重損壞房屋8戶22間，一般損壞房屋60戶117間。



6月7日15時，自治區水文水資源局啟動廣西水文測報Ⅳ級應急響應，自治區水利廳啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。廣西氣象局7日9時啟動重大氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應。



廣西氣象部門介紹，此次降水過程是入汛以來強降雨範圍最大的天氣過程，強降雨持續時間長、雨勢猛烈，累計雨量大，需加強防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流及洪澇等災害。