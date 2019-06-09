朱立倫：黨內未獲提名絕不違紀　是基本要求

中評社台北6月9日電／國民黨“總統”初選參選人朱立倫今天表示，黨內初選後就要尊重初選的結果，全黨一致，這是基本的要求，如果不能符合基本要求的人，根本不能參加國民黨的初選，這是最基本的要求。



中央社報道，朱立倫今天到桃園，參訪布料代加工廠，並拜訪自行車博物館，受到業者與民眾熱情歡迎，並力挺朱立倫參選“總統”。



聚紡公司董事長蔡秋雄表示，台灣不缺人才，而是整合溝通發生問題；每個行業都很厲害，整合的時候就完蛋了，因此上下游整合都被打破，只能作代工賺微薄利潤。期待台灣能有財經背景的“總統”，帶領企業走向世界舞台。



朱立倫表示，台灣紡織產業浴火重生關鍵就在“布料研發”，台灣已是機能紡織王國，現在全球戶外運動服飾產品中，約有70%是使用源自台灣的機能性布料所生產，如果在新北到苗栗這條全球最密集的紡織產業聚落帶，結合自貿港，利用機能布料優勢以及鄰近機能布料產區的速度優勢，可以部分抵銷人工成本差距，在全球化布局中，將成為“機能紡織島”。



針對記者問到，國民黨內“總統”初選，是否應訂立公約，如未獲提名絕不違紀參選，朱立倫說，他當過黨主席，相信任何的選舉提名最後一定要求黨內同志，尊重初選的結果，初選之後就要全黨團結一致，這是基本的要求。



朱立倫說，如果不能符合基本要求的人，根本不能參加國民黨的初選，這是最基本的要求。