日本女星推動　愈來愈多企業“脫掉高跟鞋”

中評社香港6月9日電／日本寫真女星日前發起拒絕“被穿”高跟鞋的#KuToo運動，引發日本社會不少討論，連日本政府厚生勞動大臣根本匠都在國會被問到這個議題，也讓愈來愈多企業“脫掉高跟鞋”。



日本寫真女星石川優實發起拒絕“被穿”高跟鞋運動，2月設置一個連署網站，把日文鞋子（kutsu）跟痛苦（kutsuu）諧音連結，推動日本的#KuToo活動，到2日共獲近1.9萬名網友連署相挺，石川3日把連署結果送進日本政府厚生勞動省雇用機會平等課。



日本經濟新聞報道，就在這波女性反對被穿高跟鞋運動的同時，已有部分日本企業“脫掉高跟鞋”，目的是減輕女性員工工作負擔與壓力，希望能發揮員工最大的能力。



中央社援引報道，日本航空公司預定2020年要啟航的國際線中長航程低成本航空ZIPAIR Tokyo，4月發表空服員制服時，可看到不論男女空服員，腳下穿的都是黑色或白色運動鞋。



在航空業界，女性空服員通常都是穿著高跟鞋，但日本航空表示，他們比較重視減輕空服員在客艙中的疲勞感，及工作時的輕便性。



日本住友生命保險公司從6月開始推動“每天都是休閒日”，並從去年起以獎勵員工穿球鞋上班，作為工作方式改革的一環。



住友生命保險認為，如果提高員工健康意識，也有助介紹產品給保戶；女性員工不穿高跟鞋的情況，連頻接觸客戶的業務也不例外。



住友生命保險公關部門負責人說，雖然也是要看女性業務跟客戶關係如何，但很清楚可以看到，他們公司穿絲襪跟高跟鞋這樣組合的女性業務已然減少。