中評：中國的資源優勢與中國的製造優勢

中評社北京6月10日電(評論員 喬新生)中國國家發展和改革委員會日前在回答有關中國稀土資源出口是否會成為對付美國發動貿易戰爭武器的時候明確表態,“如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品,反用於遏制打壓中國的發展,那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的”。



這番表態在海內外引起軒然大波,美國一些新聞媒體發表文章分析,中國有可能會對美國使用稀土武器。美國彭博社把中國官方新聞媒體所使用的“勿謂言之不預”翻譯成“do not say I did not warn you”(別說我沒有警告過你),說明這是中國政府向美國發出的嚴厲警告,如果美國繼續對中國發動貿易戰爭,中國將會動用自己的重要武器。



一些新聞媒體感到困惑,中國雖然擁有稀土特別是重稀土,但是,中國稀土總量正在逐步減少,中國怎麼可能對美國出口中國的稀土徵收懲罰性關稅呢?



這說明人們對中國工業現代化估計不足,對中國製造水平缺乏清醒的認識。稀土資源相當於工業的“維生素”,主要用於精密儀器製造,可以大大提高傳統金屬抗壓、抗腐蝕、耐磨性能,因此,稀土資源對於一個國家現代化發展至關重要。



現在的問題是,過去中國雖然發現了稀土資源,但是,中國不得不將自己稀土資源出口到國外,讓國外加工成為工業制成品,然後把工業制成品銷售到中國。沒有任何國家擁有全部稀土產品,中國長期在“錸”這種稀土資源方面受制於人,中國生產的航空發動機之所以難以達到國際水平,原因也就是在於缺少這種稀土資源。不過,近些年來,中國科技工作者奮起直追,一方面在中國加大稀土資源勘探力度,發現了包括生產航空發動機最需要的稀土資源,從而使中國在航空發動機製造方面大踏步地向前,另一方面,中國增加科技投入,建立稀土資源加工製造產業鏈,把稀土資源加工成金屬製品,從而大大提高了稀土資源的附加值。由於中國擁有世界上最先進的稀土資源加工製造工藝,因此,包括美國在內的一些稀土資源擁有國不得不把自己稀土出口到中國,讓中國稀土加工企業進行深加工,變成工業制成品。這也就是為什麼中國敢於對美國出口中國稀土增加徵收懲罰性關稅,因為這樣做可以讓美國的相關企業付出慘重的代價。 <>