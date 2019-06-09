陪賴清德掃街　綠委劉世芳：蔡賴來我都陪

民進黨新潮流系高雄立委劉世芳陪賴清德車隊掃街，引起媒體關注。(賴清德辦公室) 中評社高雄6月9日電／民進黨2020初選10日開始民調，賴清德今起展開為期三天壯大台灣車隊掃街，上午從屏東出發，行經高雄時，過去被視為“總統府”秘書長陳菊子弟兵的綠委劉世芳現身陪同引關注。劉受訪時表示，她與陳菊有一段時間沒聯繫，兩人幾乎沒有再討論到黨內初選議題；只要候選人到她的選區，她都會陪同。



賴清德今天從屏東出發開啟壯大台灣車隊掃街，綠委鍾佳濱、劉世芳，以及屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲均到場力挺，讓賴清德非常高興。劉世芳還與賴清德一起站上宣傳車掃街。



由於民進黨內黨公職陸續表態挺英，外界解讀此次為不對稱選戰，劉世芳現身車隊掃街，是否與力挺蔡英文的陳菊立場不一，引發聯想。



對此，劉世芳受訪時表示，只要黨內候選人到左營楠梓選區，身為在地“立委”，都會支持與以禮相待。日前蔡英文到左營視察訓練奧運選手的國訓中心，她也有陪同。



劉世芳吐露，她與陳菊很久沒有聯絡，“她（陳菊）大概也了解，我是地方上民意代表，選區真的非常特殊，自己有分寸”；“兩人工作太遠，陳菊在“總統府”，到“立法院”報告次數少，因此幾乎沒有再討論這些東西（黨內初選），不管誰的態度如何，且花媽還是協調小組成員，我們都尊重”。



劉世芳說，黨中央拋出的訊息指，初選非常接近，現在不管那些大人物選邊站，其實意義都不大，而在於候選人本身特質，能否贏得民調才是關鍵，因為民調跳脫政黨同溫層，意味著非黨員、中間、白色選民都有機會表達立場。



劉世芳指出，此次初選都不是哪個大官或大人物說了算，而是由人民做決定。她坦言，愈打壓人家會覺得不公平，同情票真的很多；初選公平與否，未來還會持續發酵。



至於賴清德如何一路突圍中部與北部的支持度，另一名也陪同賴車隊掃街的民進黨台南“立委”葉宜津則表示，賴靠的是人民、庶民力量，雖然檯面上敢表態的人不多，但她還是覺得賴能贏得初選，因為選舉票票等值，認為賴不會輸給其他候選人。