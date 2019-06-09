登記藍營初選須簽公約　吳敦義：很自然

中評社台北6月9日電／國民黨主席吳敦義今天針對要求“總統”初選參選人簽署公約書不得違紀參選表示，既然黨員要登記參加黨內“總統”初選，這是很自然的事，怎可隨便脫黨。他也盼造勢活動都有利於整合，這才是正確做法。



中國國民黨“總統”初選競爭激烈，國民黨已發出參加初選公約書，參選人需簽名承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，並將約束支持者不得有挑釁行為；若未獲得提名，也絕不違紀參選，將全力支持國民黨提名人選。



中央社報道，對於要求參加“總統”初選者簽署公約書，吳敦義今天下午出席一場活動時受訪表示，既然黨員要登記參加黨內“總統”初選提名機制，這是很自然的事，怎麼可以隨便脫黨。



媒體詢問，兩場支持高雄市長韓國瑜的造勢活動，激化初選情勢，恐不利於之後的整合。吳敦義指出，有造勢活動也是很自然的狀況，有些造勢活動是支持者自然發起，爭取“總統”提名者只是應邀出席，也有些可能是競選總部規劃執行，“只要不違法、不違背黨紀，黨中央不能干預”。



媒體追問，目前基層是否憂慮不利整合，吳敦義說，“當然，各種憂慮都可能會出現”。他表示，希望所有的造勢活動都有利於最後階段的整合，這才是正確的做法。



但是對於日前爭取國民黨“總統”提名的鴻海董事長郭台銘提出“備案機制”的看法，吳敦義僅微笑表示謝謝，隨即離去，並未回答。



郭台銘6日與國民黨中央提名協調小組會面時表示，國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。