初選倒數　賴清德繞行半個台灣尋求支持

賴清德在初選最後階段進行“壯大台灣車隊遊行”。（照片：賴清德行動辦公室） 中評社台北6月10日電（記者 洪德諭）民進黨10日起針對2020初選展開電話民調，最快13日就會有結果。賴清德在最後階段選擇以“壯大台灣車隊遊行”的方式搶攻支持，9日起從屏東縣出發一路北上，預計11日17點將會抵達位在府前凱達格蘭大道的台北賓館，這趟“苦行”將繞遍相當於半個台灣。



賴清德的壯大台灣車隊9日從屏東縣玉皇宮出發，並行經高雄、台南與嘉義，過程中有民進黨籍屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、“立委”劉世芳、鍾佳濱、林俊憲等民進黨公職人員現身加油打氣，許多民眾也趁車隊等紅燈空檔時與賴握手、拍照，也有民眾高舉“唯一支持賴清德”、“賴清德必勝”等標語替賴清德打氣。



賴清德10日預計將先後抵達雲林、彰化、台中與苗栗，11日則是新竹、桃園、新北，最後在17點抵達位於凱達格蘭大道的台北賓館，有象徵前進“總統府”的味道。



在初選最後階段，賴清德選擇一路掃街北上的拜票方式，幾乎走遍半個台灣，除了可以把主要縣市都走過一遍，也能透過“苦行”的方式直接與選民接觸尋求支持。相較於蔡英文的龐大行政資源，出入有車隊、專機，賴清德也是打另類的悲情牌。