社評：台灣政治板塊大位移　政黨輪替前奏

中評社台北6月10日電（評論員 林淑玲）民進黨2020初選最快6月13日底定，國民黨初選則在7月中明朗化，無黨籍台北市長柯文哲也磨拳擦掌。在各陣營最近的交手可見台灣政治板塊移動軌跡，出現政黨輪替前奏，去年九合一選舉慘敗的民進黨想要期待鐘擺效應，應是難上加難。



去年九合一地方選舉，全台22個“直轄市”與縣市長，國民黨囊括15席，民進黨6席，無黨籍1席，選舉期間普遍流傳“全民最大黨就是討厭民進黨”的說法。經過近半年，蔡英文支持度雖有上來，但綠營長期仰賴的基本板塊絕大多數都鬆動了，圖窮匕現。未來民進黨不論是蔡英文或賴清德出線，面對的國民黨候選人不論是韓國瑜或郭台銘都不是“典型國民黨人”，兩人的優勢對綠營都甚具殺傷力，柯文哲更有自己的一套“柯式戰法”，民進黨不斷在失分卻補不回來。



我們來分析過去這幾個月來，台灣政治板塊移動現況，第一，台灣中南部傳統是民進黨鐵票區，以往有濁水溪以南就是綠旗飄揚的說法，在韓國瑜2018當選高雄市長之前，民進黨已在高雄執政20年；2014年縣市長選舉國民黨大敗（只守住6席）更往北推到大安溪（中部）。現在藍軍收復大安溪在台中執政，嘉義市、雲林縣都是藍旗飄揚，高雄更有人氣王韓國瑜鎮守，屏東在民進黨執政下觀光業一落千丈，民間抱怨連連。民進黨在台灣中南部已無絕對優勢，想要在2020一舉翻轉幾乎不可能。



第二，農、工、小販等中低階層過去都堅定支持民進黨，韓流崛起改變了台灣社會底層的投票意向。韓國瑜的“發大財”等言論雖常在政治圈被嘲諷，但簡單粗俗有力的庶民語言，對底層民眾特別受用，從發大財到訴求“庶民“總統”，韓主打的就是工農小販等等，這些以前都是民進黨鐵桿部隊，現已成功被韓流納編。



從一件事就可看到韓國瑜的策略。去年九合一選舉韓高雄的“三山造勢”系列之所以會那麼瘋狂，主因之一是他獨創的選舉造勢場結合市集的新生態。台灣傳統造勢場，不論是自發性或是遊覽車動員，都以演講場為主，頂多有些零星攤販，若是動員場，主辦人會派發飲水、便當、點心，參與者不太會在現場消費。韓國瑜的場子則是把市集納入規劃，變成是二合一的活動，群眾來參加造勢也順便來逛市集。一場造勢可容納幾百攤位，一個攤子一晚就可以賣幾千條香腸。這好處是市集與造勢場雙贏，可衝高人數，很多攤商後來都成了死忠韓粉，盯著韓流跑，巴不得韓每周辦大造勢。



最近很多人質疑，韓國瑜為何要在初選階段全台辦造勢場，原因之一當然是韓要衝高氣勢，在7月5日起的民調打敗財力雄厚的郭台銘。其次是“立委”參選人有需求，想搭韓流便車造勢。再者是攤商也有需求，這一波除了6月1日台北府前凱道警方規定不准設攤，接下來的68花蓮場，乃至615的雲林場都有附帶大市集。68的花蓮場因是端午節連假，還吸引了不少韓粉順道三天兩夜花東遊，造勢還可一併推觀光，讓花蓮業者賺翻。此模式目前僅止一家，別無分號，其他候選人也很難模仿。韓國瑜是國民黨首位能打進中低階層的政治人物。



第三，年輕人選票過去是民進黨囊中物，現在遇到了強力對手柯文哲，被打得無法招架。去年九合一選舉後的多項民調，柯文哲在40歲以下青年族群擁有絕對優勢，年輕人喜歡柯P的素人、另類，有時有點無厘頭的說話方式，柯陣營最近雖大力建置陸軍地面部隊，也沒有忽略年輕人選票的經營，在網路上經常有各種直播、“搞笑阿北”的視頻在各處放送。最近韓國瑜大造勢，柯也沒有過度驚慌。如果國民黨是郭台銘出線，郭粉年齡層比韓粉低，也能吸引一些年輕的經濟選民。



綜合以上，民進黨在軍公教、中產階層、北台灣、客家莊本來就較弱，再加上中南部、中下階層的優勢已被國民黨攻陷，年輕選票也被柯文哲蠶食鯨吞，綠營長期仰賴的政治板塊都一一鬆動了。以韓國瑜最近動輒數萬人、逾10萬人的造勢場，民進黨現在也很難動員得起來。尤甚者，蔡英文為了爭取年輕人支持通過同婚立法，但這爭議性很高，有得也有失，保守派、教會組織就非常排斥，揚言要發動排綠再把同婚法案修回來。



民進黨蔡英文與賴清德初選即將決勝負，兩人競爭激烈實則同質性很高，也對支持板塊的鬆動束手無策，兩人的優勢都只在“主權牌”。民進黨蔡政府最近愈來愈辣，又碰上美國為了在貿易戰與中國抗衡猛打“台灣牌”，動作一連串。美國國防部日前發布的印度太平洋戰略報告，把台灣和新加坡、紐西蘭及蒙古並列為“國家”已踩到一中紅線，灰犀牛蠢蠢欲動，後續一旦發酵，必有很大殺傷力，民進黨無從樂觀。



韓國瑜引領的韓流奔放全台，柯文哲最近定調兩岸論述看來也做好準備，明年台灣這場大選肯定是廝殺激烈！

