遭指當選後沒感謝　韓國瑜：謝的不夠再檢討

韓國瑜換上體育服裝參加龍舟賽後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜9日參加高雄市端午龍舟賽，帶領20位局處長下場划龍舟。針對被同黨的“立委”陳宜民爆料選前選後態度大變“連聲感謝都沒有”，韓國瑜澄清，選後都有親自道謝，但是這很主觀，可能謝的不夠，這方面他會再檢討。



去年地方選舉曾任韓國瑜競選發言人的陳宜民，6日晚間在《鄭知道了》政論節目為前“立法院長”王金平抱屈，更進一步爆料，韓國瑜選後未曾向他道謝，連line私訊感謝都沒有。王金平8日在高雄成立“王金平之友會高雄三山分會”，王被媒體追問此事時他則稱“忘記了”。



韓國瑜9日下午5時回到高雄市參加端午龍舟競賽，帶領20位局處首長的“首長隊”下場競技，跟民眾歡慶端午節，比賽活動結束後接受媒體訪問，媒體也追問勝選之夜有沒有邀請王金平？



韓國瑜表示，其實王金平院長在去年11月24日選完之後，很快辦了茶會兼簽書會，大概有將近1千人在場，他上去之後就跟王院長致上最高的敬意與謝意，也跟現場千位嘉賓感謝，後來又到王院長家致謝。韓國瑜說，“但是感受是很主觀的，可能王院長跟陳委員覺得謝的不夠，我會檢討。”



韓國瑜也提到，他已經跟陳委員道謝了幾十次了，只是沒有發LINE，每次見到陳，他都一而再再而三的謝謝，可能陳當時感覺謝的不夠，這方面他自己會改進，也的確非常感謝王院長跟陳委員的幫忙。



有關正在拚民進黨初選民調的前“行政院長”賴清德表示“請韓市長放心”。韓國瑜則回應“祝福賴清德院長，心想事成。”



關於媒體詢問詢問一周一造勢，活動經費來源？韓國回應，他都是被邀請參與，很多團體來邀，只要時間允許他就會到場，但是不會影響上班時間，所以只要他人在高雄一定是打拼市政，這一點絕對不會忘記。



而花蓮造勢活動主辦單位宣稱總共有15萬人到場，韓國瑜表示，花蓮人口不到33萬人，超過十萬人是非常壯觀的，他覺得對花蓮民眾來說是一件很開心的事，民眾現場逛街採購很多，希望未來也來高雄走走觀光消費。



至於韓國瑜提到的有關國道六號從南投接到花蓮的政見，韓國瑜9日進一步表示，這是花蓮縣當地很多政治菁英跟意見領袖的意見，花蓮人迫切需要跟台中變成共同生活圈，花蓮人渴望打開交通的任督二脈，所以聽了之後就把他們心聲講出來，未來有機會，“中央政府”應該全力來幫花蓮台東，只要交通一通，發展潛力是無比巨大的，工程預算問題未來可以再研究。