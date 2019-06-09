中評鏡頭：韓國瑜擔任鼓手　帶領首長隊划龍舟

韓國瑜擔任鼓手率領局處長划龍舟，比賽進行中大家奮力向前划。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月9日電（記者 蔣繼平）8日才到花蓮參加造勢活動的中國國民黨高雄市長韓國瑜，9日就馬不停蹄趕回高雄市愛河河畔，換上一身輕便的藍色運動服，帶領局處長下水參加龍舟比賽，韓國瑜則擔任鼓手，在隊伍前方奮力擊鼓吆喝局處長“別漏氣”。



韓國瑜8日到花蓮參加“決戰2020、贏回台灣”造勢活動，主辦單位宣布共有15萬人到場，創下台灣東半部的“後山奇蹟”。不過適逢端午連假期間，韓國瑜9日下午5時趕回高雄市愛河龍舟賽最後一天活動，帶領3位副市長葉匡時、李四川、洪東煒、以及各局處長等共20人，下場跟國高中校長隊、家樂福隊、普中教師隊進行一場表演賽。



韓國瑜一抵達現場後，立即將身上的襯衫換上運動服，不過因為韓擔任鼓手，因此堅持不換短褲，仍穿著長褲下場比賽，並且跟隊員一起活動筋骨後，穿上救生衣，開始進行檢錄、登船，而過程中也受到不少民眾圍觀拍照加油。



下午5點40分從愛河水道鳴槍出發後，四支隊伍在愛河兩畔的民眾高聲加油下，奮力往前划，但首長隊則始終保持在第三順位，仍堅持到底順利奪標，接受全場的掌聲。



活動結束後韓國瑜受訪時表示，高雄市首長隊年紀偏高，只有贏了一隊普門中學隊，四隊當中贏得第三名，志在參與，市府首長同仁共聚一堂，大家藉由一起運動休閒，跟民眾一起歡度端午節，這是一件非常好的事情，也希望高雄市民開心。



被問到從花蓮趕回來累不累？韓國瑜也說，工作壓力本來就很大，開車需要6到7個小時，體力上消耗比較大，但是一年一度的端午龍舟賽，有一百多隊參加比賽，市長跳進來一起參與，個人的累不重要。