綠委段宜康：初選後誰再搞東搞西陰曹地府見

段宜康擔心初選後又有變數。（取自段宜康臉書） 中評社台北6月9日電（記者 黃筱筠）民進黨新潮流“立委”段宜康今天晚上在臉書表示，明天要開始做初選民調了，他在意的不是誰勝誰負；而是這確定是“最終選拔賽”嗎？醜話先說在前面，民調結束初選就結束了，誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見。



段宜康曾經表態支持蔡英文競選連任。但在賴清德登記參與初選後，曾經提及“心痛到說不出話”，並未再特別提及挺誰，態度轉為低調。



段宜康9日晚間臉書全文：



明天要開始做“總統”初選民調了，我在意的不是誰勝誰負；而是這確定是“最終選拔賽”嗎？



醜話先說在前面，民調結束初選就結束了，誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見！



1.如果初選輸了，還要連署開全代會翻案，就好比世足賽地主隊輸了決賽，乾脆派軍隊搶下金盃一樣。民調輸了也絶不能賴說有人作弊，看到中央黨部這段時間所表現出的抗壓性和堅守原則，我絕不接受民調有舞弊的可能！



2.初選之後，戰敗的一方不但得接受結果，還得協助整合自己的支持者去支持對方！別告訴我什麼“個人表達支持”，然後默許幹部繼續放毒，甚至偷偷運作去支持黨外候選人。



講白了，兩邊的鷹派幹部都有家人在別的陣營，這也未免太天作之合了吧？



3.初選後，兩個參選人都得負責收拾自己或幹部說的垃圾話：“總統”如果不是堅守台灣立場，怎麼會讓中國那樣必除之而後快？如果不是認真推動改革，怎麼會被如影隨形抗議？



院長如果能力不好，怎麼會被“總統”重用這樣久，連去年敗選後還一留再留？另外那個什麼院長是替“總統”承認自己眼睛糊到屎，欠缺用人之明嗎？如果“總統”連最重要的“行政院”都用錯了，還有什麼資格再當“總統”？



不要說我的要求違反人性；壓抑自己的好惡，以大局為重，不正是我們對領袖最起碼的要求嗎？



無法理智、大度處理敗戰的人，在明天民調開始前，就先告訴大家，讓我們好知道怎麼選擇。



最後，我要告訴那些放話“如果不提名某某，我就不投票”的人：請便！



除非你認為“一家親”更能顧台灣、“發大財”更有執行力、“血汗工廠”更能推動改革；否則硬要這樣賭氣把台灣送給他們，自己不吃藥，誰能救得了你們呀！

