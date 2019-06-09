北京藝術交流團拜會台灣藝術研究院

全體合影 中評社高雄6月9日電（作者 利炳詳）北京藝術交流參訪團今（9）日由北京人民藝術劇院一級演員高倩教授，率領中央美術學院造型學院院長兼油畫系系主任馬璐教授、版畫系、書法系等教授，專程至高雄拜會台灣藝術研究院院長林富男，雙方就兩岸藝文發展事項交換意見，商討未來進行藝文交流之方向與方式。



會談中，林富男院長首先對高倩教授及中央美院馬璐院長一行貴賓表示歡迎之意，許多團員是首次來到高雄，對高雄的文化、美食等都感到新鮮有趣。林院長邀請高倩在台藝院群賢廳現場表演，朗誦余光中的詩歌《鄉愁》，傳神的儀態與詩詞，傳達了兩岸人民之間無法切斷的情感，令在座嘉賓為之感動。



對於中央美院馬璐院長一行來訪高雄，林富男提出兩院藝文交流的願景，期望以中央美院為主，帶領藝術家來台灣藝術研究院進行兩岸兩院的聯展，以高雄為起點開創不同的交流模式，以此將中華文化的美傳達給兩岸同胞，讓彼此不分你我，創造更好的合作與往來，深化兩岸人民情誼，共同實現兩岸一家親。高倩與馬璐對林富男所提的交流計劃及實踐兩岸的大願景，頻頻點頭稱是，表達認同與肯定。



北京參訪團也參觀了台灣藝術股份有限公司（8479）的當期展覽—“富男，很難得”林富男個展，展出“氣韻生動”油畫作品和“藝流思想”刺繡創作，馬璐和康蕾教授對於林富男的創作理念及手法非常感興趣，會場上立刻有了共鳴。林富男表示，藝術是沒有隔閡的，兩岸藝術家有共同的語彙，更沒有了距離。參訪團在展場中還欣賞一系列兩岸畫家合作的金門高粱酒藝術瓷瓶。



北京參訪團一行十人，有高倩、馬璐、中央美院油畫系副教授康蕾、書法系副教授蔡夢霞、版畫系副教授祝彥春、張戰地、北京市台灣同胞聯誼會張雅娟、北京市台胞交流服務中心黃力飛、李岩、王小凡。全團離去前，中央美院教授們一同在現場共同彩繪金酒瓷瓶，象徵兩岸人民情誼永存，共同為兩岸文化交流及和平發展樹立典範。



