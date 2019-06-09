游盈隆：英王朝沒落　蔡擋不住韓國瑜

游盈隆。(中評社) 中評社台北6月9日電／民進黨初選10日起進行民調，台灣民意基金會董事長、民進黨前副秘書長游盈隆在臉書發文表示，蔡英文擋得住韓國瑜嗎？擋不住。原因很多，最主要是兩個，一個是，民怨積重難返；另一個是，蔡英文還在凹，不承認兵敗1124（去年九合一選舉）是因為自己的任性與低能。冰凍三尺，非一日之寒，民怨積重難返，更非一日陽光，可以溶解。蔡拒絕承認三年執政怨聲載道，禍首是自己，表示她不但無知人之明，也管不了自己。死要面子，硬凹到底，避重就輕，如何正本清源？如何再起？



游盈隆臉書如下：



昨天台灣政壇有兩件盛事，一是民進黨“總統”初選政見會，一是韓國瑜在花蓮造勢。剛談了韓國瑜，現在來談蔡英文與賴清德。



蔡英文擋得住韓國瑜嗎？擋不住。



原因很多，最主要是兩個，一個是，民怨積重難返；另一個是，蔡英文還在凹，不承認兵敗1124是因為自己的任性與低能。冰凍三尺，非一日之寒，民怨積重難返，更非一日陽光，可以溶解。蔡英文拒絕承認三年執政怨聲載道，禍首是自己，表示她不但無知人之明，也管不了自己。死要面子，硬凹到底，避重就輕，如何正本清源？如何再起？



蔡陣營到今天還在死鴨子硬嘴巴，堅持蔡英文民意支持度低是因為推動改革，戰場開太多，甚至如蘇嘉全所說：“她是因為做得太好，所以民調低”，簡直是公然侮辱台灣人的智慧，是嫌票太多的典型說法。



蔡英文執政三年失去民心，怪推動年改，完全診斷錯誤。事實上，在她三年執政表現中，年改所獲的肯定，遠超過對國防、外交、兩岸、經濟、司改的肯定，箇中風風雨雨姑且不論。蔡英文聲望低大多來自她的消極不作為或有積極做但沒做好，前者如司法改革、教育改革、特赦前“總統”、提升台灣人尊嚴、強化台灣認同等等，後者如一例一休、同性婚姻、年金改革、甚至轉型正義等等；經濟與兩岸表現不佳，人民長期不滿，自不在話下；此外，若干反智作為（anti－intellectual ）也造成大傷，例如2016剛上台時，籌組“內閣”不謹守責任政黨政治原理，恣意濫權，所用非人，造成後來不可收拾的爛攤子。以上這些，還都只是冰山的一角。



蔡英文此刻親率黨政大軍，動用一切可用的權力資源，和單槍匹馬的荒野大鏢客賴清德一決雌雄，一心一意要迎接“總統”初選的勝利。但她美夢成真之時，難保也正是民進黨最大夢魘來臨之日。



我常覺得，蔡英文應該不是壞人，但做為最高執政者，放縱自己虛擲寶貴的執政光陰，造成人民惶惶不安，哭訴無門，看不到未來，才是她最大的過錯和罪惡。如果基於不可知的原因，她僥倖贏得民進黨“總統”初選，獲得第二次機會（second chance）的時候，她會一改過去的積習，不放縱自己，好好珍惜執政光陰的每一分每一秒，好好愛護百姓嗎？我不敢去想。